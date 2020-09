कंगना रनौत पर फूटा नगमा का गुस्सा, 'महाराष्ट्र का नाम बदनाम कर रहीं'

एक्ट्रेस कंगना रनौत का मुंबई को पीओके से तुलना करना अभी भी एक विवाद का विषय बना हुआ है. अब ये मामला जरूर एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, लेकिन सेलेब्स का कंगना को इस बयान के लिए घेरना जारी है. एक्टर और नेता नगमा लगातार कंगना रनौत की क्लास लगा रही हैं. वे सोशल मीडिया पर कंगना के बयान को गलत बता रही हैं और उन पर निशाना साध रही हैं.

नगमा ने लगा दिया कंगना पर आरोप

एक बार फिर नगमा ने कंगना को लेकर तल्ख तेवर दिखाए हैं. एक्ट्रेस ने कंगना पर महाराष्ट्र का नाम बदमान करने का आरोप लगा दिया है. नगमा ट्वीट कर लिखती हैं- कंगना महाराष्ट्र का नाम बदनाम कर रही हैं. वे पूरी दुनिया में मुंबई की छवि धूमिल कर रही हैं. वे बॉलीवुड को भी खराब छवि में दिखा रही हैं. पहले वो नेपोटिज्म पर बोलती थीं, फिर इनसाइडर बनाम आउटसाइडर और अब मुबंई को पीओके बता दिया. ये सहन नहीं किया जाएगा.

KanganaRanaut is ruining the name of Maharashtra Mumbai . Is instrumental in Spoiling the name of Mumbai #Maharashtra worldwide . She is bringing a bad name to entire Bollywood. She first started with Nepotism then Insider Versus Outsider then calls Mumbai Maha POK unacceptable

कंगना की सुरक्षा पर बवाल

इससे पहले भी नगमा ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है. जब केंद्र सरकार की तरफ से कंगना को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, तब भी नगमा ने तंज कसा था. उन्होंने लिखा था- पीएम ने कंगना को सुरक्षा देने के चक्कर में आम जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद किया है. अब क्योंकि कंगना आपकी पार्टी की भाषा बोल रही हैं और मुंबई के खिलाफ, इसलिए उन्हें ये सुरक्षा दी गई है.

PM is wasting taxpayers money as he pleases nw he gives “Y”Security to KanganaRanaut as she Spks Language suitable to his party &him but spks against Maha Mumbai she has got her fame frm Bollywood today she bad mouths Bollywood&Mumbai a state city which has given her everything!