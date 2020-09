कंगना की बिल्डिंग में हुई तोड़फोड़ से नाराज रणवीर शौरी, 'साफ-साफ उत्पीड़न का मामला है'

एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुबंई वाले ऑफिस में की गई तोड़फोड़ अब काफी बड़ा मामला बन गया है. इस मुद्दे पर नेता तो बयान दे ही रहे हैं, कई संस्थाएं भी आगे आकर बीएमसी की कार्रवाई की निंदा कर रही हैं. बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस मामले में कंगना का सपोर्ट किया है. लगातार उनके खिलाफ बोल रहीं दिया मिर्जा की तरफ से भी कंगना के पक्ष में बोला गाय है. ऐसे में इस विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया है.

कंगना के समर्थन में रणवीर

अब कंगना रनौत के सहयोग में एक्टर रणवीर शौरी भी आ गए हैं. रणवीर ने तो इसे सीधे-सीधे उत्पीड़न का मामला बता दिया है. उनकी नजरों में बीएमसी की तरफ से उत्पीड़न किया गया है. स्टेट एजेंसी का प्रयोग कर किसी को डराना या नुकसान पहुंचाना कही से भी सही नहीं बताया जा सकता. वे ट्वीट में लिखते हैं- स्टेट एजेंसी का प्रयोग कर किसी इंसान पर निशाना साधना सीधे तौर पर उत्पीड़न का मामला है. वैसे भी इन कार्रवाई में जब वो एजेंसियां शामिल हों जो अपने भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के लिए जानी जाती हैं.

रणवीर ने हमेशा खुलकर बोला

अपने एक ही ट्वीट के जरिए रणवीर ने कंगना का सपोर्ट भी कर दिया और बीएमसी के काम पर भी सवाल खड़े कर दिए. बीएमसी को भ्रष्टाचार में लिप्त बताना अपने-आप में एक बड़ा बयान हैं. वैसे ये बयान रणवीर की तरफ से आना हैरान नहीं करता है. रणवीर शौरी ने कई मौकों पर खुलकर बोला है. उन्होंने नेपोटिज्म विवाद के दौरान भी कंगना का समर्थन किया था. उन्होंने अपने करियर से जुड़े किस्से बता भी सभी को हैरान किया था.

The use of state agencies for vengeance against individuals is pure tyranny, no matter how provocative the person may be. More so when the agency involved is only known for incompetence and corruption. #shame