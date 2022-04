Jackie Shroff के कर्मचारी ने पिता को खोया, शोक जताने पुणे पहुंचे एक्टर, फोटोज वायरल

जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) फिल्म इंडस्ट्री के सबसे दरियादिल सेलेब्स में से एक हैं. जैकी को अपने मस्तीभरे अंदाज के साथ-साथ इंसानियत के लिए भी जाना जाता है. अब जैकी श्रॉफ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह बड़े दिल वाले इंसान हैं. जैकी श्रॉफ पुणे में अपने एक कर्मचारी के घर उसके पिता की मौत पर शोक जताने पहुंचे.

जैकी श्रॉफ पहुंचे पुणे

जैकी श्रॉफ के फार्महाउस में काम करने वाले एक यंग कर्मचारी ने अपने पिता को खो दिया. इसके बारे में जब जैकी श्रॉफ को पता चला तो वह पुणे के चांदखेड गांव में कर्मचारी के घर पहुंच गए. कर्मचारी के घर शोक जताने पहुंचे जैकी श्रॉफ की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जैकी के इस दयालु अंदाज से फैंस इमोशनल हो गए हैं. साथ ही उनकी तारीफ भी कर रहे हैं.

फोटोज में जैकी श्रॉफ ब्लू टी-शर्ट और ब्लैक पैंट पहने जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं. उनके आसपास मृतक के घर के कई लोग बैठे हैं. जैकी के चेहरे पर और आंखों में दुख का भाव साफ है. कुछ फोटोज में जैकी, मृतक के परिवारवालों से बात करते भी नजर आ रहे हैं. जैकी श्रॉफ की ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

