मां मुस्लिम, हिंदू हैं पिता, हर धर्म की इज्जत करते हैं ईशान खट्टर, बोले- जाता हूं मंदिर-मस्जिद

बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं. वो इंटरफेथ माहौल में पले-बढ़े हैं. उनकी मां नीलिमा अजीम मुस्लिम हैं तो वहीं पिता राजेश खट्टर हिंदू. वो शाहिद कपूर से स्टेप-ब्रदर हैं. हालांकि वो अपने आप को धर्म से परे मानते हैं. उनका कहना है कि वो हर मजहब का सम्मान करते हैं लेकिन उनके लिए इंसानियत पहले है.

मंदिर-मस्जिद- सब जगह जाते हैं ईशान

ईशान के पेरेंट्स भले ही अलग-अलग धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन उनपर कभी इस बात का प्रेशर नहीं आया. मोजो स्टोरी से ईशान ने अलग-अलग धर्म की मान्यताओं पर बात करते हुए कहा कि, 'मेरे लिए यही मेरा भारत है. जब आप एक ऐसे घर में बड़े होते हैं जो खुला, लिबरल और अलग-अलग विचारों को अपनाने वाला हो, तो आप मेरी तरह मंदिर, मस्जिद, चर्च- हर जगह जाते हैं और हर धर्म, संस्कृति और आस्था की खूबसूरती को महसूस करना सीखते हैं.'

ईशान मानते हैं कि यही अलग-अलग और सेक्युलर सोच भारत की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा, “हम एक बेहतरीन लोकतंत्र हैं. जब आप न्यूयॉर्क या लंदन जैसे शहरों में जाते हैं तो महसूस होता है कि वो कई संस्कृतियों का संगम हैं. और यही आगे बढ़ने का तरीका है. अलग-अलग नजरिए और पृष्ठभूमि के लोग समाज में विकास और नए विचार लाते हैं.”

आधा हिंदू-आधा मुस्लिम हूं- ईशान

ईशान अपनी फिल्म होमबाउंड पर गर्व करते हैं क्योंकि फिल्म 'राजनीतिक भाषण' नहीं देती और न ही 'किसी को छोटा महसूस कराने' की कोशिश करती है. उन्होंने कहा, 'ये फिल्म बहस नहीं है, बल्कि बातचीत है. और मुझे लगता है कि आज हमें ज्यादा बातचीत की जरूरत है. भले ही मैं अपने संस्कारों के कारण आधा हिंदू और आधा मुस्लिम' हूं, लेकिन एक बात पूरी तरह कह सकता हूं कि मैं 'पूरी तरह इंसान' हैं.

ईशान हाल ही में होमबाउंड फिल्म में नजर आए थे, नीरज घेवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उन्होंने शोएब का किरदार निभाया, जिसकी दलित लड़के चंदन (विशाल जेठवा) से गहरी दोस्ती है. उनके किरदार की खूब तारीफ हुई. फिल्म भारत की ओर से ऑफिशियली ऑस्कर के लिए भी भेजी गई है. करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी होमबाउंड में जाह्नवी कपूर भी हैं.

