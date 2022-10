'इंडियाज मोस्ट वांटेड' एक्टर जीतेंद्र शास्त्री का निधन, संजय मिश्रा ने वीडियो शेयर कर दी श्रद्धांजलि

'ब्लैक फ्राइडे' से लेकर 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' तक कई फिल्मों में काम कर चुके एक्टर जीतेंद्र शास्त्री का निधन हो गया है. हिंदी के थिएटर सर्किट में जीतू भाई के नाम से पहचाने जाने वाले जीतेंद्र शास्त्री दमदार एक्टर थे और उन्होंने कई फिल्मों में छोटे-छोटे मगर यादगार किरदार निभाए. उनके निधन का कारण अभी सामने नहीं आया है.

वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से पास आउट थे और थिएटर वर्ल्ड में बहुत मशहूर थे. जीतेंद्र ने 'कैद-ए-हयात' और 'सुंदरी' जैसे कई बेहतरीन नाटकों में काम किया था. जीतेंद्र ने 'ब्लैक फ्राइडे' 'दौड़' 'लज्जा' 'चरस' जैसी कई फिल्मों में काम किया है. फिल्मों में उनके अधिकतर किरदार बहुत लंबे नहीं होते थे, मगर छोटे छोटे किरदारों में वो अपने अनोखे अंदाज में छाप छोड़ जाते थे.

'इंडियाज मोस्ट वांटेड' में निभाया था महत्वपूर्ण किरदार

2019 में आई अर्जुन कपूर की फिल्म 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' में उन्होंने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था. फिल्म में उनका किरदार नेपाल में बैठे एक इन्फॉर्मर का था, जो भारत के एक कुख्यात आतंकवादी को पकड़ने निकली टीम की मदद करता है. फिल्म में उनके किरदार की काफी तारीफ हुई थी.

सिंटा और संजय मिश्रा ने दी श्रद्धांजलि

सिने और टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) ने जीतेंद्र शास्त्री के निधन पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सांत्वना का मैसेज शेयर किया. जीतेंद्र की तस्वीर के साथ सिंटा ने लिखा, 'आपकी याद आएगी जीतेंद्र शास्त्री.'

जीतेंद्र के साथी कलाकार, जाने माने एक्टर संजय मिश्रा ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया. संजय ने अपने ट्विटर अकाउंट से जीतेंद्र के साथ एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वे दोनों पहाड़ी इलाके में बर्फ़बारी के बीच हैं.

जीतू भाई आप होते तो आप कुछ ऐसा बोलते, " मिश्रा sometimes क्या होता है ना कि, mobile में नाम रह जाता है, और इंसान network से out हो जाता है ", you are out of the world, but will always remain in network of my mind and heart 😔🙏 Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/XWP78ULCiO