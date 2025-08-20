scorecardresearch
 

Feedback

Maharani season 4: लंदन में महारानी, हुमा कुरैशी ने फैन्स को दिया सरप्राइज, शेयर की तस्वीर

इंस्टाग्राम पर हुमा इस सीरीज को लेकर कुछ अपडेट्स देती नजर आ रही हैं. उन्होंने शूट के दौरान की एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो साड़ी के ऊपर ब्राउन फर कोट पहने दिखाई दे रही हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, माथे पर बिंदी, चश्मा और टिपिकल भारतीय नारी के लुक में नजर आ रही हैं.

Advertisement
X
हुमा कुरैशी ने दिखाई 'महारानी 4' के सेट की झलक (Photo: Instagram @iamhumaq)
हुमा कुरैशी ने दिखाई 'महारानी 4' के सेट की झलक (Photo: Instagram @iamhumaq)

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी आजकल लंदन गई हुई हैं. दरअसल, हुमा, अपने पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज 'महारानी सीजन 4' की शूटिंग के लिए लंदन में हैं. साीरीज में हुमा, रानी भारती का रोल अदा करती नजर आने वाली हैं. कहानी बाकी के तीन सीजन्स से आगे बढ़ती इसमें दिखाई देगी. 

कहां पर हैं हुमा?
इंस्टाग्राम पर हुमा इस सीरीज को लेकर कुछ अपडेट्स देती नजर आ रही हैं. उन्होंने शूट के दौरान की एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो साड़ी के ऊपर ब्राउन फर कोट पहने दिखाई दे रही हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, माथे पर बिंदी, चश्मा और टिपिकल भारतीय नारी के लुक में नजर आ रही हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Huma Qureshi (@iamhumaq)

हुमा ने खुद की विक्ट्री साइन के साथ फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- महारानी, लंदन टेक ओवर कर रही है. इंडिटया का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला शो जल्द आने वाला है, अपनी चौथे सीजन के साथ. इसके अलावा हुमा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी कुछ अपडेट्स शेयर किए हैं. जिनमें लिखा है- रानी भारती लंदन में... अंग्रेज सरकार भी सोच में. एक और तीसरी फोटो शेयर करते हुए लिखा- कोई अगर कोहिनूर हीरे को वापस ला सकता है तो वो यही हैं. रानी भारती को आप लंदन में देख सकते हैं. 

Advertisement

कैसी है सीरीज?
बात करें 'महारानी' वेब सीरीज की चो हुमा इसमें रानी भारती का किरदार अदा करती दिखाई देंगी. रानी, एक अनपढ़ महिला हैं जो बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती हैं. दरअसल, पति बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें उनकी गद्दी संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है. बिहार की मुख्यमंत्री बनकर जिस तरह से रानी काम करती हैं, वो देखना अद्भुत होता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Huma qureshi mother scolds kapil sharma
कपिल शर्मा को हुमा कुरैशी की मां ने दी चेतावनी, फ्लर्ट करने पर बोलीं, 'इज्जत करनी चाहिए...'  
Murder of Huma Qureshis cousin in a parking dispute.
दिल्ली: हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, पार्किंग विवाद में हुई वारदात 
Huma_Qureshi_Brother_Hatya
Delhi में एक्ट्रेस Huma Qureshi के चचेरे भाई की हत्या, सामने आई CCTV फुटेज 
Murderous incident in Delhi: Asked to move a scooter, stabbed to death with a knife.
एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, मामूली विवाद पर खूनी खेल 
Murder of actress Huma Qureshi brother
एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की दिल्ली में हत्या, जानें मामला 

पावर, लीडरशिप और धोखे से भरी इस वेब सीरीज को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर देख सकते हैं. फरवरी के महीने में इसके चौथे सीजन की शुटिंग शुरू हुई थी. फोटो शेयर कर हुमा ने इसके बारे में फैन्स को जानकारी दी थी. 

एक नजर अगर इस वेब सीरीज के डायरेक्शन पर दौड़ाई जाए तो हर सीजन को अलग डायरेक्टर ने बनाया है. पहले को करण शर्मा ने बनाया था. दूसरे को रविंद्र गौतम ने और तीसरे को सौरव भवे ने बनाया था. चौथे सीजन को पुनीत प्रकाश बना रहे हैं. हुमा इसमें पहले सीजन से नजर आ रही हैं. फैन्स के बीच इसके नए सीजन को लेकर अभी से क्रेज देखा जा सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement