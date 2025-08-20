Maharani season 4: लंदन में महारानी, हुमा कुरैशी ने फैन्स को दिया सरप्राइज, शेयर की तस्वीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी आजकल लंदन गई हुई हैं. दरअसल, हुमा, अपने पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज 'महारानी सीजन 4' की शूटिंग के लिए लंदन में हैं. साीरीज में हुमा, रानी भारती का रोल अदा करती नजर आने वाली हैं. कहानी बाकी के तीन सीजन्स से आगे बढ़ती इसमें दिखाई देगी.

कहां पर हैं हुमा?

इंस्टाग्राम पर हुमा इस सीरीज को लेकर कुछ अपडेट्स देती नजर आ रही हैं. उन्होंने शूट के दौरान की एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो साड़ी के ऊपर ब्राउन फर कोट पहने दिखाई दे रही हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, माथे पर बिंदी, चश्मा और टिपिकल भारतीय नारी के लुक में नजर आ रही हैं.

हुमा ने खुद की विक्ट्री साइन के साथ फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- महारानी, लंदन टेक ओवर कर रही है. इंडिटया का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला शो जल्द आने वाला है, अपनी चौथे सीजन के साथ. इसके अलावा हुमा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी कुछ अपडेट्स शेयर किए हैं. जिनमें लिखा है- रानी भारती लंदन में... अंग्रेज सरकार भी सोच में. एक और तीसरी फोटो शेयर करते हुए लिखा- कोई अगर कोहिनूर हीरे को वापस ला सकता है तो वो यही हैं. रानी भारती को आप लंदन में देख सकते हैं.

Advertisement

कैसी है सीरीज?

बात करें 'महारानी' वेब सीरीज की चो हुमा इसमें रानी भारती का किरदार अदा करती दिखाई देंगी. रानी, एक अनपढ़ महिला हैं जो बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती हैं. दरअसल, पति बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें उनकी गद्दी संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है. बिहार की मुख्यमंत्री बनकर जिस तरह से रानी काम करती हैं, वो देखना अद्भुत होता है.

पावर, लीडरशिप और धोखे से भरी इस वेब सीरीज को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर देख सकते हैं. फरवरी के महीने में इसके चौथे सीजन की शुटिंग शुरू हुई थी. फोटो शेयर कर हुमा ने इसके बारे में फैन्स को जानकारी दी थी.

एक नजर अगर इस वेब सीरीज के डायरेक्शन पर दौड़ाई जाए तो हर सीजन को अलग डायरेक्टर ने बनाया है. पहले को करण शर्मा ने बनाया था. दूसरे को रविंद्र गौतम ने और तीसरे को सौरव भवे ने बनाया था. चौथे सीजन को पुनीत प्रकाश बना रहे हैं. हुमा इसमें पहले सीजन से नजर आ रही हैं. फैन्स के बीच इसके नए सीजन को लेकर अभी से क्रेज देखा जा सकता है.

---- समाप्त ----