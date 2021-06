हिमेश रेशमिया के गाने सुरूर 2021 को यूजर्स ने बताया महामारी, देखें ट्वीट्स

हिमेश रेशमिया ने अपना तीसरे स्टूडियो एल्बम 'सुरूर 2021' का पहला गाना रिलीज हो चुका है. इस गाने का नाम सुरूर है और इसके वीडियो में वह अपनी आइकॉनिक कैप में दिख रहे हैं. गाना हिमेश रेशमिया के चाहने वालों को खूब भा रहा है. हिमेश रेशमिया का पहला एल्बम 'आपका सुरूर' 2006 में आया था. हिमेश का नया गाना इसी गाने की याद फैंस को दिला रहा है.

सुरूर 2021 गाने की थीम काफी मजेदार है. इसमें हिमेश रेशमिया बिजनमसैमन बने नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस उदिति सिंह के साथ हिमेश रोमांटिक नजर में नजर आए हैं. ट्विटर पर यूजर्स हिमेश के नए गाने को मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इस गाने का मजाक उड़ा रहे हैं और कई इसकी तारीफ कर रहे हैं.

बता दें कि हिमेश रेशमिया इन दिनों इंडियन आइडल 12 को जज रहे हैं. आखिरी बार उनको बड़े पर्दे पर बीते साल 'हैपी हार्डी और हीर' में देखा गया था. इस फिल्म में हिमेश रेशमिया ने डबल रोल निभाया था. फिल्म को जनता से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी.