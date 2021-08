बोल्ड तस्वीरों को लेकर ट्विटर पर ट्रोल हुईं राधिका आप्टे, अश्लीलता फैलाने के लगे आरोप

अगर आपने सुबह से ट्विटर के ट्रेंड्स पर ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि राधिका आप्टे नंबर 1 पर ट्रेंड हो रही हैं. राधिका आप्टे के नाम #BoycottRadhikaApte ट्रेंड चलाया जा रहा है. हालांकि यह बात कई यूजर्स की समझ के परे है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं इसका कारण.

अश्लीलता फैला रहीं राधिका?

राधिका आप्टे अपनी किसी फिल्म या सीरीज को लेकर ट्रेंड नहीं कर रही हैं. बल्कि उनके ट्रेंड होने का कारण बेहद अजीब है. कई सोशल मीडिया यूजर्स इल्जाम लगा रहे हैं कि राधिका आप्टे अपनी फिल्मों से अश्लीलता फैला रही हैं और भारत की संस्कृति के विरुद्ध काम कर रही हैं.

FOR MONEY RADHIKA IS SPOILING CULTURE VIA NUDE SCENES 😡#BoycottRadhikaApte@beingarun28 — Nill hindu (@nilhindu07) August 13, 2021

Shame On Bollywood.



Bollywood is destroying Indian Culture #BoycottRadhikaApte — Sadhvi Prachi (@Sadhvi_prachi) August 13, 2021

Audience watch these movies and make these movies successful, then it becomes a trend that actresses does these type of roles then why this trend #BoycottRadhikaApte ?

Stop watching these movies & make the actors realize that we don't need this content so that they do good roles. — Mushtaqsyeed88 (@mushtaqsyeed88) August 13, 2021

राज कुंद्रा केस पर बॉलीवुड की चुप्पी

वहीं यूजर्स की एक टुकड़ी राज कुंद्रा के केस से इस बात को जोड़ने में लगी हुई है. यूजर्स राधिका आप्टे और बॉलीवुड की राज कुंद्रा के गिरफ्तार होने की बात पर चुप्पी साधने से नाराज हैं. उनका कहना है कि बॉलीवुड के सेलेब्स तभी बात करते हैं जब धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हों.

When it comes to Kathua entire #Bollywood gang was with Placard

Why these people silent on #RajKundra ?

Habit of bollywood to defame degrad our culture #BoycottRadhikaApte pic.twitter.com/vw6is9ki2v — Nandini Idnani🇮🇳 (@idnani_nandini) August 13, 2021

Bollywood was first to hold placard for Kathua case to defame hindus,



Farhan, Tapsee, Swara, etc said CAA is against Mus|ims



But when it comes to Raj Kundra, everyone has swallowed kilos of Fevicol.#BoycottRadhikaApte pic.twitter.com/3bmB8T3PYZ — रवि तिवारी (@Ravi58904383) August 13, 2021

बॉलीवुड का हो रहा विरोध

इस चर्चा में रेप को भी मुद्दा बनाया गया है. कई यूजर्स भारत में लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार और बॉलीवुड स्टार्स के उसपर रिएक्शन को लेकर भी ट्वीट कर रहे हैं. साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि बॉलीवुड हमेशा हमारी संस्कृति का विरोध करने वाली फिल्में बनाता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों.

Bollywood always targets the ancient religion and traditions of Bharat.#BoycottRadhikaApte — Nill hindu (@nilhindu07) August 13, 2021

कई यूजर्स ऐसे भी हैं जो इस ट्रेंड को फालतू टाइम पास का जरिया बता रहे हैं. एक ट्वीटर यूजर ने लिखा- बहुत समय हो गया, कुछ बॉयकॉट नहीं किया. चलो आज #BoycottRadhikaApte चलते हैं.

Long time, no boycott ?



okay let's #BoycottRadhikaApte — Srikanth (@JayaHoIndia) August 13, 2021

राधिका आप्टे के करियर की बात करें तो वह फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेज में से एक हैं. उन्होंने हंटर, रात अकेली है, बदलापुर, अंधाधुन जैसी बढ़िया फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा राधिका ने सेक्रेड गेम्स, घूल संग अन्य वेब सीरीज में भी कमाल का काम करके दिखाया है.