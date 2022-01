मां की याद में हेमा मालिनी की स्पेशल पोस्ट, शेयर की अनसीन तस्वीरें, दिया ट्रिब्यूट

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी खाली समय में सोशल मीडिया के जरिए फैंस संग जुड़ना पसंद करते हैं. हेमा मालिनी इंडस्ट्री में बहुत समय से हैं और उनके सफल करियर के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह उनकी मां भी हैं. हेमा मालिनी की मां का नाम जयालक्ष्मी था. जया एक क्लासिकल डांसर थीं. जया ने हेमा को कला के क्षेत्र में काफी इनकरेज किया. अब जया तो इस दुनिया में नहीं हैं मगर हेमा मालिनी को अपनी मां की याद आ रही है और उन्होंने अपनी मां की कुछ शानदार थ्रोबैक फोटोज शेयर की हैं.

मां की यादों में डूबीं हेमा मालिनी

हेमा ने मां की फोटोज शेयर करते हुए लिखा कि- अपनी प्यारी मां को मैं आज याद कर रही हूं. अभी भी वो मुझे ऊपर से गाइड कर रही हैं. वे मेरे परिवार की मजबूती हैं. वे एक पॉवरहाउस की तरह थीं और इंडस्ट्री में सभी उनका सम्मान करते थे. अम्मा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको मिस करते हैं.

Remembering my lovely mother, my sheet anchor who is still guiding me from above❤️She was easily the main strength of our family, a veritable power house who was respected by all in the industry. We love you Amma and miss you so much🙏 pic.twitter.com/2EryIxC2Ur January 3, 2022

इसके आगे हेमा ने कुछ और फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने लिखा- जीवन के हर पहलू में मेरी मां मेरे साथ रहीं. वे हमेशा चट्टान की तरह हम लोगों की हिफाजत में खड़ी रहीं. उन्होंने मेरे करियर की हर बारीकियों पर उन्होंने ध्यान दिया. शुक्रिया अम्मा हमेशा मेरा साथ देने के लिए.

Amma was the pivot of the family and she ruled like a true matriarch. She loved all her grandkids equally and enjoyed being surrounded by them. Her birthday was great fun with ’Amba’ as the kids called her, celebrating with the whole family around her❤️Photos taken on her spl day pic.twitter.com/glNHyvzY3G — Hema Malini (@dreamgirlhema) January 3, 2022

‘Mummy’as she was called by all who knew her,the respect she commanded was phenomenal.She ruled the family too with an iron hand, though she was the most affectionate & indulgent grandmother to all our kids. Took such pride in the family💕All of us have our own equations with her pic.twitter.com/RoDR4vQJFg — Hema Malini (@dreamgirlhema) January 3, 2022

हेमा ने आगे लिखा कि- जो लोग भी उन्हें जानते थे वे उन्हें मम्मी कह कर ही बुलाते थे. उन्हें जो रिस्पेक्ट मिलती थी वो अद्भुत थी. एक मां ही नहीं वे हमारे बच्चों की बहुत प्यारी और लाडली दादी मां भी रही हैं. मुझे और पूरे परिवार को मां पर गर्व रहा है. सभी के साथ उनका अपना व्यक्तिगत खास लगाव रहा है. समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता. कहां एक तरफ मैं दिन में तीन शिफ्ट्स में काम करती थी और मां के साथ शूटिंग डेट्स पर विचार-विमर्श करती थी और कहां मैं अब उनकी मौजूदगी के बिना बिल्कुक अलग ही कुछ कर रही हूं. जीवन भले ही बढ़ जाता है आगे मगर यादें हमारे साथ हमेशा रहती हैं.

Got a lovely message from my very good friend Rekha recalling Amma and telling me that her Duas were always with me. Our assocn goes bk a long way. In fact, both our mothers share the same birthday so it is indeed a spl occasion for both of us🙏 Thank you Rekha💕 pic.twitter.com/txPIsvtOXn January 3, 2022

रेखा संग हेमा की मां का है खास कनेक्शन

सिर्फ अपनी मां ही नहीं बल्कि हेमा मालिनी ने अपनी दोस्त रेखा के साथ भी एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है. ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रेखा ने भी हेमा की मां संग जुड़ी कुछ पुरानी यादें ताजा कीं. रेखा संग फोटो शेयर करते हुए हेमा ने कैप्शन में लिखा कि- मां को याद करते हुए मेरी बहुत अच्छी दोस्त रेखा से एक प्यारा संदेश मिला. हमारा एसोसिएशन बहुत पुराना है. यहां तक कि मेरी और तुम्हारी मां का जन्मदिन एकसाथ होता है. ये दोनों के लिए बहुत खास है. थैंक्स रेखा.

वर्क फ्रंट की बात करें तो हेमा मालिनी अपने पॉलिटिकल करियर में बिजी हैं. इसके अलावा फिल्मों की तरफ रुख करें तो उनकी फिल्म शिम्ला मिर्च साल 2020 में रिलीज हुई थी. इसके बाद उनके अपकमिंग वर्क कमिट्मेंट्स पर कोई ताजा जानकारी सामने नहीं आई है.