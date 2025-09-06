scorecardresearch
 

नेपोटिज्म को लेकर प्रेशर महसूस करती हैं दिविता जुनेजा? बोलीं- इंडस्ट्री में पहला मौका मिल जाएगा, लेकिन...

बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक और नया चेहरा एंट्री ले रहा है. वो कोई और नहीं, बल्कि दिविता जुनेजा हैं. दिविता, जल्द ही 'हीर एक्स्प्रेस' फिल्म से डेब्यू करने वाली हैं. इस फिल्म में दिविता के साथ आशुतोष राणा भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. 12 सितंबर को ये थियटर्स में रिलीज हो रही है.

डेब्यू को तैयार दिविता जुनेजा (Photo: Instagram @divitajunejaa)
एक्ट्रेस दिविता जुनेजा जल्द ही फिल्म 'हीर एक्स्प्रेस' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. इसके लिए वो बेहद ही एक्साइटेड हैं. आजतक चैनल पर को-स्टार आशुतोष राणा के साथ दिविता स्टूडियो में आईं. यहां उन्होंने फिल्म और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें कीं. फिल्म 'हीर एक्स्प्रेस' में दिविता, 'हीर वालिया' का रोल अदा करती नजर आएंगी. ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जो 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 

आशुतोष राणा संग काम करने पर क्या बोलीं दिविता जुनेजा?
दिविता ने कहा- मेरे लिए इनके साथ काम करना एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जैसा अनुभव रहा. मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है. हर रोज मैं सेट पर नहीं होती थी और स्क्रिप्ट रीड कर रही होती थी इनके साथ तो वो भी मेरे लिए सीखने वाला अनुभव रहा. थियटर से मुझे काफी अच्छा एक्स्पीरियंस मिला है. मैंने कैमरे को फेस किया है, जिसे लेकर मैं कम्फर्टेबल भी हूं. आशुतोष सर के साथ काम करके मुझे लगता है कि मैं 2-3 साल बड़ी हो गई हूं. पिता-बेटी और स्टूडेंट-टीचर जैसा हम दोनों का रिश्ता रहा है. 

फिल्म में दिविता करती दिखीं घुड़सवारी
दिविता ने चैलेंजेज पर बात करते हुए कहा- सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए घुड़सवारी करना ही था, क्योंकि मैंने कभी कोई लाइफ में स्पोर्ट्स नहीं खेला है. मैं प्रैक्टिस करते हुए कई बारी घोड़े से गिरी, लेकिन मेरे कोच ने मुझे समझा और कभी मुझपर जल्दी सीखने का प्रेशर नहीं बनाया. मेरे लिए वो एक लाइफ लेसन था कि कभी हार नहीं माननी है. शूटिंग में बहुत मेहनत लगती है, टीम के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी रही है. 

आशुतोष राणा ने फिल्म के निर्देशक उमेश शुक्ला की तारीफों के पुल बांधे. उमेश ने 'ओह माय गॉड' और '102 नॉट आउट' बनाई है. बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर आजकल नए फ्रेश फेसेस को लॉन्च करने का ट्रेंड बन गया है. कुछ दिन पहले अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' थियटर्स में आई थी. काफी अच्छा इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था. दोनों ही फ्रेश फेसेस हैं. 

क्या डायलॉग्स में शब्द बदल देते हैं आशुतोष?
कई बार फिल्म में एक्टर अपने डायलॉग्स में शब्दों का परिवर्तन कर देता है. ऐसे में आशुतोष राणा ने कहा कि करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर उन्हीं शब्दों को प्रयोग करते हैं जो दिए जाते हैं, क्योंकि हमें पैसे ही उसी चीज के मिल रहे हैं. लिबर्टी होती है, लेकिन पैसा एक मोटिवेशन होता है कि उस सीन और डायलॉग को उसी तरह पर्दे पर उतार दें. 

नेपोटिज्म से कितना रिलेट करती हैं दिविता?
दिविता को कई बार नेपोटिज्म को लेकर सुनने को मिला है. दिविता ने कहा- मेरा ये मानना है कि आपको पहला मौका तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको खुद को प्रूव करना है. आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आपका काम आपको कहां तक लेकर जाता है. क्योंकि टैलेंट के दम पर ही आप आगे इंडस्ट्री में बढ़ सकते हो. 

टीवी, ओटीटी, सोशल मीडिया... किस प्लेटफॉर्म को बड़ा मानते हैं आशुतोष?
हर प्लेटफॉर्म पर अपना महत्व है. आप टीवी पर फिल्म को प्रमोट करने जाएं, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के पास जाए, पॉडकास्ट में जाएं या फिर किसी को इंटरव्यू दें, हर जगह का अपना चार्म और मक्सद है. अगर आपको हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचानी है तो आपको हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए. 

