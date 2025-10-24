scorecardresearch
 

हर्षवर्धन राणे को पसंद रोमांटिक फिल्में, पिता से मिली प्रेरणा, बोला- उन्हें 5-6 पार्टनर्स के साथ...

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

एक्टर हर्षवर्धन राणे (Photo: YT/Play DMF)
एक्टर हर्षवर्धन राणे (Photo: YT/Play DMF)

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए खूब तारीफें बटोर रहे हैं. एक्टर ने फिल्म सनम तेरी कसम से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, जिसमें उन्होंने एक रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाई थी. अब हर्षवर्धन ने बताया है कि उन्हें रोमांटिक रोल क्यों पसंद आते हैं.

गौरलतब है कि फिल्म 'सनम तेरी कसम' के बाद हर्षवर्धन को पहचान मिली और अब वे एक और रोमांटिक हीरो के रोल में फिर वापसी कर रहे हैं. इस बारे में बात करते हुए एक्टर ने खुलासा कर दिया कि उन्हें ऐसे रोल क्यों आकर्षित करते हैं.

रोमांटिक रोल को लेकर क्या बोले हर्षवर्धन?
फिल्मफेयर से बात करते हुए हर्षवर्धन ने कहा, 'मैंने अपने पिता को अलग-अलग समय में 5-6 पार्टनर्स के साथ देखा है, मैं चुपके से उन्हें देखता था. उनके प्यार, इमोशनल कनेक्ट और रिश्तों की चाहत को समझने की कोशिश करता था. बचपन में मैं उनकी भावनाओं को बिना उन्हें असहज किए समझता था.'

सोनम को लेकर क्या बोले हर्षवर्धन?
एक्टर ने फिल्म में सोनम बाजवा के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में भी बात की. उन्होंने सोनम को एक ऐसी कलाकार बताया जिनमें अपार संभावनाएं हैं और उनकी ईमानदारी और भावनात्मक गहराई की तारीफ की. एक्टर ने कहा, 'सोनम न केवल एक सफल व्यावसायिक नायिका हैं, बल्कि एक सशक्त एक्ट्रेस भी हैं जो खामोशी में भी किसी भी सीन पर अपनी पकड़ बनाने में सक्षम हैं.

बता दें कि हर्षवर्धन ने 2016 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन के साथ 'सनम तेरी कसम' से बॉलीवुड में कदम रखा था. हालांकि शुरुआत में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर इसे लोकप्रियता मिली. दोबारा रिलीज होने पर इसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए.

एक दीवाने की दीवानियत के बारे में
मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सोनम बाजवा भी लीड रोल में हैं. इसमें उनके साथ शाद रंधावा, सचिन खेडेकर, अनंत नारायण महादेवन और राजेश खेड़ा भी लीड रोल भूमिकाओं में हैं. फिल्म को समीक्षकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और थामा से क्लैश के बावजूद इस फिल्म ने अब तक 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

