scorecardresearch
 

Feedback

'नेपोटिज्म खत्म', थामा और एक दीवाने... की सक्सेस से गदगद हर्षवर्धन राणे, ऑडियन्स का किया शुक्रिया

फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस का जश्न मना रहे एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों काफी खुश हैं. वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करने से भी चूक नहीं रहे. वहीं हाल ही में हर्षवर्धन राणे ने नेपोटिज्म को लेकर बयान दिया है.

Advertisement
X
एक्टर हर्षवर्धन राणे ((Photo: Instagram/@harshvardhanrane)
एक्टर हर्षवर्धन राणे ((Photo: Instagram/@harshvardhanrane)

एक्टर हर्षवर्धन राणे अपनी लेटेस्ट फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को सक्सेस से काफी खुश हैं. पॉजिटिव रिव्यू न मिलने के बाद भी  उनकी ये फिल्म लगातार जमकर ऑडियंस जुटा रही है. अब एक्टर ने इस पर आभार जताते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है. जिसके बाद उनका बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

दरअसल Instant Bollywood ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें हर्षवर्धन राणे के साथ फिल्म की लीड एक्ट्रेस सोनम बाजवा भी दिखाई दीं.  वीडियो में वह सिनेमाघर में मौजूद दर्शकों को धन्यवाद देते हुए दिखाई दिए.

हर्षवर्धन राणे ने जताया आभार
एक्टर हर्षवर्धन राणे ने कहा, 'इस दिवाली आपने दो बाहरी लोगों की फिल्मों का सपोर्ट किया. आयुष्मान खुराना की 'थामा' और मेरी 'एक दीवाने की दीवानियत', दोनों को प्यार देकर आपने बॉलीवुड से नेपोटिज्म खत्म करने का बड़ा संदेश दिया.' इसके साथ ही एक्टर ने कहा, 'आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. अगर आपके परिवार में किसी ने अब तक फिल्म नहीं देखी है, तो प्लीस एक बार फिर थिएटर जरूर जाएं. आपकी यह मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

सम्बंधित ख़बरें

Shilpa Shetty
एयरपोर्ट पर स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट हुईं Shilpa Shetty 
Yuvika Chaudhary,Prince Narula
प्रेग्नेंसी में बिगड़े थे प्रिंस से रिश्ते, युविका बोलीं- भगवान भरोसे छोड़ दिया था 
Huma Qureshi
एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में स्पॉट हुईं Huma Qureshi 
'पिता नहीं दोस्त थे' Nikitin Dheer का इमोशनल ट्रिब्यूट 
Hrithik Roshan और Saba Azad की Romantic Pics 

हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हर्षवर्धन राणे ने नेपोटिज्म को लेकर बयान दिया है. साल 2025 की शुरुआत में जब उनकी सनम तेरी कसम रिलीज हुई थी तो एक्टर ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म और स्टार किड्स को लेकर बात की थी. हर्षवर्धन ने कहा था, 'मैं उन लोगों में हूं जो चीजों को लिखने में बिलीव करता हूं. ना की सिर्फ आवाज से. जब कोई मुझसे कहता है कि स्टार किड्स को अवसर मिल रहे है. तो मैं उनके नाम लिखता हूं. तब पता चलता है कि 10 में से 8 का करियर तो खत्म हो चुका है.'

Advertisement

फिल्म की हो रही बंपर कमाई 
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' का थामा से क्लैश हुआ था. जिस वजह से उनकी फिल्म को कम स्क्रीन्स मिली थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अच्छी कमाई कर सभी को हैरान कर दिया.  सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले चार दिन में 32 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली थी. वहीं बीते दिन यानी शनिवार को करीब 5.75 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने अब तक 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इस हिसाब से अब पिक्चर पूरी तरह से प्रॉफिट में आ गई है. इस फिल्म का बजट करीब 35 करोड़ रुपये था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement