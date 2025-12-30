scorecardresearch
 
भारी बारिश... नदी में खड़े, तेज बुखार में 'मुन्नी' ने किया काम, बताया कैसे हुआ अखंड 2 का शूट

बजरंगी भाईजान की 'मुन्नी' यानी ह्रषाली मल्होत्रा ने अखंड 2 से साउथ में डेब्यू किया. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने 103 डिग्री बुखार और बारिश में पानी के अंदर इंटेंस सीन शूट किए, जिसका BTS वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हर्षाली मल्होत्रा हुईं भावुक (Photo: Screengrab)
बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी ह्रषाली मल्होत्रा अब काफी बड़ी हो चुकी हैं. 17 साल की उम्र में वो बालकृष्ण नंदमुरी की फिल्म अखंड 2 से साउथ में डेब्यू भी कर चुकी हैं. हर्षाली की फिल्म और उनकी एक्टिंग को तो दर्शकों से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला. लेकिन उन्होंने खुद इसमें जान डालने से कोई कसर नहीं छोड़ी थी. एक पोस्ट शेयर कर हर्षाली ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया.

हर्षाली ने दिखाई पर्दे के पीछे की मेहनत

हर्षाली ने बताया कि उन्होंने बुखार और तपते बदन में फिल्म की शूटिंग की थी. फिल्म का बहुत सारा हिस्सा पानी के अंदर शूट हुआ बावजूद इसके वो रुकी नहीं. वहीं सेट पर मौजूद लोगों ने भी उनका खूब ख्याल रखा. शेयर किए बिहाइंड द सीन्स वीडियो में हर्षाली इंटेंस सीन करतीं दिख रही हैं. 

हर्षाली ने साथ ही पोस्ट के कैप्शन में लिखा- मैं बस ऐसे ही बैठी थी और उन दिनों को याद कर रही थी. तो सोचा ये छोटा सा BTS वीडियो आप सबके साथ शेयर करूं. इन सीन की शूटिंग काफी मुश्किल थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों की वजह से पूरा अनुभव बहुत खूबसूरत रहा.

''मुझे तेज वायरल था, 103 डिग्री बुखार, सर्दी-खांसी भी थी, फिर भी सेट पर कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ. रातें बेचैन और बिना नींद की थीं, और दिन शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाले थे. लेकिन हर टेक के बीच कोई न कोई मेरा हाल पूछता रहता था और चुपचाप ये ध्यान रखा जाता था कि मैं ठीक हूं.''

सेट पर रखा गया खास ख्याल

हर्षाली ने आगे लिखा- ये सीन 5–6 दिनों में शूट हुए, ज्यादातर मानसून के दौरान गोदावरी नदी के अंदर, जहां लगातार बारिश हो रही थी और पानी मेरी पैरों तक था. सीन भावनात्मक रूप से भारी थे, दिन थकाने वाले थे, आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन कैमरे के पीछे से लगातार सपोर्ट मिलता रहा. जो बात मुझे सबसे ज्यादा याद रहेगी, वो सिर्फ ये सीन नहीं हैं, बल्कि ये एहसास है कि पूरे समय मेरा कितना ध्यान रखा गया. इस अनुभव और इसे संभव बनाने वाले हर इंसान के लिए दिल से आभारी हूं.

हर्षाली का ये नया अवतार फैंस को खूब पसंद आ रहा है. कमेंट सेक्शन में यूजर्स उनके डेडिकेशन की खूब तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ कह रहे हैं कि- अभी आपको लंबा सफर तय करना है. आपने फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी. 

12 दिसंबर को अखंड 2 ठानडवम सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये 2021 में आई अखंड का सीक्वल है. 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.5 करोड़ की ही कमाई की थी. हर्षाली ने बजरंगी भाईजान की रिलीज के 10 साल बाद बिग स्क्रीन पर कमबैक किया था. इस बीच वो पढ़ाई में बिजी थीं.

---- समाप्त ----
