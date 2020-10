प्रियंका से आलिया तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने यूं दी रेखा को जन्मदिन की बधाई

बॉलीवुड की उमराव जान रेखा अपना 66वां जन्मदिन मना रही हैं. ऐसे में ट्विटर पर फैन्स उन्हें #HappyBirthdayRekha ट्रेंड कर ढेरों बधाईयां दे रहे हैं. रेखा की फिल्मों और असल जिंदगी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स अपनी फेवरेट अदाकारा को जन्मदिन की बधाई देने में आखिर कैसे पीछे रह सकते हैं.

सेलेब्स जैसे प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, उर्मिला मातोंडकर, विवेक ओबेरॉय संग अन्य ने रेखा को जन्मदिन की बधाई दी है. प्रियंका ने रेखा के साथ ली गई एक फोटो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर लिखा, 'हैप्पी बर्थडे रेखा जी.' तो वहीं उर्मिला ने ट्वीट किया, 'यह कहां अ गए हम यूं ही साथ चलते चलते... सबसे खूबसूरत रेखा जी को जन्मदिन की बधाई. आपकी नम्रता के लिए शुक्रिया. मैं आपसे बेहद प्यार करती हूं.'

वहीं शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज ने रेखा का एक बेहद खूबसूरत वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'हमारी ओरिजिनल ग्लैम क्वीन और बेहतरीन परफॉर्मर को जन्मदिन की बधाई.' वहीं विवेक ओबेरॉय ने रेखा को बॉलीवुड की डीवा बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी.

यह कहाँ आ गये हम यूँही साथ साथ चलते...🤩

Happy Birthday Most Gorgeous #Rekha ji ❤️❤️

Thank you for sharing love n warmth both on n off screen. Love u to moon n back 🤗#HappyBirthdayRekha pic.twitter.com/XENFbbUWuI — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) October 10, 2020

Many Many happy returns of the day to Bollywood's evergreen beauty, the original #diva #Rekha ji. Here's wishing you good health and a long long life. Much love from all of us.#HappyBirthdayRekha ji! — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) October 10, 2020

Special day today. 10.10.2020. And special it is. Happy bday to the diva #Rekha ji! pic.twitter.com/4BXmLBDBmb — Divya Dutta (@divyadutta25) October 10, 2020

Wishing a very happy birthday to the OG glam queen and a stellar performer! Here's reminiscing some of #Rekha's dance moves over the years. 💫#HappyBirthdayRekha pic.twitter.com/lGM20Zio7k — Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) October 10, 2020

बता दें कि रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था. उनका पूरा नाम भानुरेखा गणेशन है. रेखा ने अपनी बेहतरीन अदाकारी, दिल लूट लेने वाली अदाओं और बढ़िया डांसिंग स्किल्स के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया. रेखा ने उमराव जान, सिलसिला, खूबसूरत, खून भरी मांग, इजाजत संग कई हिट फिल्मों में काम किया है.