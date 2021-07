शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में उतरे फिल्ममेकर हंसल मेहता, बॉलीवुड की चुप्पी पर उठाए सवाल

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस के चलते सुर्खियों में आए हुए हैं. एक्ट्रेस के बिजनेसमैन पति पर पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें बेचने का आरोप लगा है. राज इस समय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस शिल्पा को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है. यूजर्स का रिएक्शन देख फिल्ममेकर हंसल मेहता एक्ट्रेस के सपोर्ट में उतरे हैं.

उनका कहना है कि एक्ट्रेस को थोड़ा स्पेस दें और उनकी प्राइवेसी को भंग करने की कोशिश न करें. हंसल का कहना है कि किसी को दोषी करार मत दो. अभी उन पर आरोप लगे हैं, साबित होने दो, इंसाफ मिलने दो, इसके बाद ही कुछ गलत चीजें लिखो.

शिल्पा के सपोर्ट में उतरे हंसल

शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए हंसल मेहता ने लिखा, "अगर आप उनके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ दें, कुछ भी गलत बातें न बनाएं, लॉ को खुद तय करने दें कि क्या सही है और क्या गलत. उन्हें प्राइवेसी और डिग्निटी दें. जो लोग पब्लिश फिगर होते हैं, उनके बारे में बाकी लोगों के लिए लिखना आसान हो जाता है, बिना सच्चाई के सामने आई. अभी तो इंसाफ हुआ नहीं है, अपने शब्दों पर काबू रखें."

This silence is a pattern. In good times everybody parties together. In bad times there is deafening silence. There is isolation. No matter what the ultimate truth the damage is already done.

This vilification is a pattern. If the allegations are against a film person there is a rush to invade privacy, to pass sweeping judgement, to character-assassinate, to fill 'news' with trashy gossip - all at the cost of individuals and their dignity. This is the cost of silence.