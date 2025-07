बॉलीवुड को 'आशिकी 2', 'एक विलेन', 'हाफ गर्लफ्रेंड', 'आवारापन' जैसी कहानियां देने वाले डायरेक्टर मोहित सूरी अब एक और नई लव स्टोरी फिल्म 'सैयारा' लेकर ऑडियंस के सामने आए हैं. इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा को मोहित ने लॉन्च किया हैं. फिल्म के गाने पहले ही वायरल हो चुके है और सोशल मीडिया पर फैंस के बीच इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है. वहीं रोमांस, म्यूजिक और इमोशन्स से सजी कहानी से इतर डायरेक्टर मोहित सूरी के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी बात हो रही है.

गौरतलब है कि बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर अक्सर ही ये कहा जाता हैं कि इनकी स्टोरी हॉलीवुड फिल्मों से ली गई हैं. वहीं डायरेक्टर मोहित सूरी पर उनकी टॉप फिल्मों को लेकर भी कई आरोप लगे हैं कि उनकी फिल्में कोरियन सिनेमा से इंस्पायर होती है. बात ये भी हो रही है कि क्या अहान पांडे की 'सैयारा' फिल्म भी किसी कोरियन फिल्म से इंस्पायर है? आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में...

1. आवारापन

साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म में इमरान हाशमी और श्रिया सरन लीड रोल में नजर आए थे. आज इस फिल्म को एक कल्ट फिल्म माना जाता है. लेकिन मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को कोरियन फिल्म A Bittersweet Life (2005) से इंस्पायर मानी जाती है. दोनों फिल्मों की कहानी एक गैंगस्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने बॉस के प्रति वफादारी और प्यार के बीच फंस जाता है. हालांकि आवरापन में इंडियन इमोशन्स को जोड़ा गया. लेकिन कुछ सीन में कई समानताएं देखने को मिली.

2. मर्डर 2

साल 2011 में आई 'मर्डर 2' में इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस ने लीड भूमिका निभाई थी. कहा जाता है कि ये फिल्म कोरियन थ्रिलर The Chaser (2008) से इंस्पायर है. दोनों ही फिल्मों में एक पूर्व पुलिसवाले या गैरकानूनी काम करने वाले व्यक्ति की कहानी है, जो एक सीरियल किलर का पीछा करता है. मर्डर 2 में इमरान हाशमी का रोल कोरियन फिल्म The Chaser से मेल खाता है. हालांकि इसे पूरा न कॉपी करते हुए बॉलीवुड का मसाला और रोमांस जोड़ा गया था.

3. एक विलेन

साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'एक विलन' रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है. इसका डायरेक्टर भी मोहित सूरी ने ही किया हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर मुख्य लीड रोल में नजर आए हैं. इस फिल्म को लेकर भी कहा गया है कि ये कोरियन फिल्म I Saw the Devil (2010) से इंस्पायर है. दोनों ही फिल्मों में बदला और हिंसा का थीम है. जहां हीरो और विलेन के बीच खतरनाक खेल चलता है. जो कोरियन I Saw the Devil से मिलता-जुलता है. हालांकि फिल्म एक विलेन के मेकर्स का कहना है कि फिल्म पूरी तरह से ऑरिजनल है. ये किसी भी फिल्म का रीमेक नहीं है.

क्या मोहित सूरी की फिल्में कॉपी होती है?

हालांकि डायरेक्टर मोहित सूरी की इन फिल्मों को लेकर यह नहीं कहा जा कि वे पूरी तरह से कोरियन फिल्मों की कॉपी है. क्योंकि मोहित सूरी ने इन स्टोरीज को न सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए कस्टमाइज किया. जिसमें रोमांस, म्यूजिक और ड्रामा एड किया. मोहित सूरी की फिल्मों में बहुत ज्यादा इमोशन और गहरे रिश्तों की बात होती हैं, जो ऑडियंस को कोरियाई फिल्मों का फील देती हैं. वहीं मोहित सूरी ने कभी कोरियन फिल्मों की कॉपी करने के आरोपों पर भी कोई जवाब नहीं दिया है.

