फातिमा सना शेख ने 'फेमिनिज्म' का बताया मतलब, बोलीं- इसका मतलब मर्दों की...

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस फातिमा सना शेख का कहना है कि फेमिनिज्म का मतलब पुरुषों की बुराई करना नहीं है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कई पुरुष इस लेबल को समझे बिना ही रिजेक्ट कर देते हैं.

फेमिनिज्म पर बोलीं फातिमा सना शेख (Photo: Instagram/@fatimasanashaikh)
बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस फातिमा सना शेख इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गुस्ताख इश्क को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म को लेकर काफी फैंस काफी एक्साइडेट हैं. अब इन सब के बीच एक्ट्रेस ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने फेमिनिज्म और जेंडर इक्वालिटी पर भी खुलकर विचार शेयर किए.

दरअसल एक्ट्रेस ने Zoom को दिए इंटरव्यू में बताया कि फेमिनिज्म असल में क्या है. इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी पर कहा कि इस बारे में  बातचीत अक्सर ऑनलाइन घुमा-फिराकर हो जाती है. फातिमा का कहना है कि आज सबसे बड़ी समस्या गलत जानकारी है. खासकर उन पुरुषों के बीच जो फेमिनिज्म का मतलब समझे बिना ही उसे नकार देते हैं. 

फेमिनिज़्म पर फातिमा सना शेख
फातिमा ने फिल्म 'धक धक' में अपने काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया. एक्ट्रेस ने कहा, 'यह एक ऐसी फिल्म थी, जिसमें गहरी हमदर्दी वाली, महिलाओं पर केंद्रित कहानी थी. आमतौर पर हम सोचते हैं कि सिर्फ औरतें ही ऐसे सीन (धक-धक का सीन) लिख सकती हैं. लेकिन यह तो मर्द डायरेक्टर (तरुण डुडेजा) था और वह बहुत फेमिनिस्ट आदमी है और इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप फेमिनिस्ट हैं, तो आप मर्दों की बुराई करने वाली औरत होंगी.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'कई मर्द तुरंत फेमिनिज्म से दूरी बना लेते हैं, इसलिए नहीं कि वे इसके मुख्य सिद्धांतों से सहमत नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन्हें समझते नहीं हैं. अभी जैसे कुछ मीम्स चल रहे थे कि कोई बंदा जाकर पूछता है लड़कों को कि क्या आप फेमिनिस्ट हैं? 'नहीं नहीं, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं.' अरे तो बोलते हैं कि आप क्या हैं? 'बस नहीं, हम फेमिनिस्ट नहीं हैं.' तो बस इतना है कि उस शब्द का मतलब ही लोग समझने नहीं लगे.'

फातिमा ने यह भी बताया कि कैसे पुराने स्टीरियोटाइप महिलाओं को नुकसान पहुंचाते रहते हैं. खासकर यह पुरानी सोच कि महिलाएं एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं करतीं या स्वाभाविक रूप से 'नाराज' करती हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'आप जानते हैं यह महिलाओं को जज करने के बारे में नहीं है और ये जो स्टीरियोटाइप होते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है या औरत ही परेशान करती है, ये जो होते हैं ना चीजें तोड़ना, शक तोड़ना, वो कुछ लोग होते हैं कर लेते हैं.'

कब रिलीज होगी गुस्ताक इश्क?
फातिमा सना शेख की अपकमिंग फिल्म 'गुस्ताख इश्क' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को विभु पुरी ने डायरेक्ट किया है. इसमें फातिमा शेख के अलावा विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी स्टारिंग जैसे सितारे हैं. ये फिल्म 28 नवंबर, 2025 को रिलीज होगी.

