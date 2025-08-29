डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान अपने यूट्यूब चैनल के हिट होने के बाद कुछ मजेदार ले आई हैं. फराह एक नया, बेहतरीन और एंटरटेनिंग शो लेकर यूट्यूब पर आई हैं, जिसका नाम है 'आंटी किसको बोला'. फराह के मुताबिक, इस शो में हर टैलेंटेड आंटी को वह लेकर आई हैं, क्योंकि हर आंटी में एक हुनर होता है और हुनर की कोई उम्र नहीं होती. इस शो में 8 एपिसोड हैं, जिनमें 5 या 6 आंटियां अपना हुनर दिखाएंगी. हर एपिसोड से एक फाइनलिस्ट को चुना जाएगा और फाइनल में वो 8 कंटेस्टेंट परफॉर्म करेंगे. इनमें से एक बनेगी आंटी नंबर 1. शो का पहला एपिसोड स्ट्रीम हो चुका है.

शुरू हुआ फराह खान का अनोखा शो

शो के पहले एपिसोड में फराह खान के साथ बतौर गेस्ट जज उनके भाई साजिद खान और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा नजर आए. शो की पहली कंटेस्टेंट थीं शांताबाई पवार, जो 88 साल की हैं. हड़पसर पुणे से आई शांताबाई लाठी काठी घुमाती हैं. शांताबाई के पास 11 अनाथ लड़कियां हैं, जिनकी परवरिश वो इसी खेल को दिखाकर, पैसे कमाकर कर रही हैं. शांताबाई ने कहा कि वो बच्चियों को पढ़ाना चाहती हैं. वो लाठी घुमाकर करतब दिखाती हैं, जिसके बदले लोग उन्हें 10-5 रुपये देते हैं और वो लड़कियों की पढ़ाई में उन पैसों भी लगाती हैं. शांता ने बोतल पर खुद को बैलेंस करके भी दिखाया. साथ ही उन्होंने जज फराह खान, साजिद खान और सुनीता आहूजा संग मस्ती भी की.

शांताबाई के बाद शो पर 45 साल की ममता सुतार ने स्टेज पर एंट्री ली. ममता ने साड़ी में एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग करके दिखाई. ममता ने बताया कि उन्हें एक दिन बस में उन्हीं की उम्र की किसी महिला ने आंटी कह दिया था, जिसके बाद उन्होंने वर्जिश और डाइट करना शुरू किया और फिट एंड फाइन हो गईं. ममता की कसरत के बाद स्टेज पर आईं लेडी ट्रिओ. जिसमें 49, 44 और 39 साल की तीन महिलाएं थीं, जिनके नाम निधि मनीष अवस्थी, जिया सेतिया और स्वर्णा नायडू हैं. तीनों ने क्लासिकल के साथ कंटेम्पररी डांस को मिक्स कर बढ़िया परफॉरमेंस दी. तीनों ने बताया कि वो 28 से 8 साल तक के बच्चों की मांएं हैं और बच्चों के ही प्रोत्साहन से शो पर आई हैं. तीनों शौकिया तौर पर डांस सीखती और करती हैं.

फराह के शो पर आग 36 साल की रैपर हुमा सईद ने लगाई. हुमा ने मराठी भाषा में दमदार रैप किया. उन्होंने बताया कि वह 18 साल से रैपिंग कर रही हैं, लेकिन कहीं उन्हें स्टेज पाने का मौका नहीं मिला. हुमा ने अपना रैपिंग करियर अंग्रेजी भाषा से शुरू किया था. फिर उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती में रैप किया. अब उनकी मराठी पर पकड़ बन गई हैं और म्यूजिक उनकी जिंदगी है. रैपिंग के अलावा हुमा का अपना अलग करियर भी हैं. वो एयर बीएनबी के बंगले संभालती हैं. इस एपिसोड के बीच में फराह खान के कुक दिलीप भी मस्ती करते नजर आए.

'आंटी किसको बोला' पर पर्ल और जिनिया नाम की दो बहनें भी आईं. दोनों की उम्र 35 और 28 साल है. दोनों जादूगर हैं. अपना जादू दिखाते हुए जिनिया ने फराह खान को 22 कैरेट की सोने की चेन दी. हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं, क्योंकि चेन चीन की बनी है. इसके बाद उन्होंने जादू से साजिद खान को सोने का सिक्का दिया. मगर ये असली सोना नहीं था, बल्कि सोने के सिक्के वाली चॉकलेट थी. जिनिया और पर्ल ने बताया कि उनके घर में माता-पिता को भी जादू आता है. ऐसे में पूरा दिन उनके घर जादूगिरी चलती है.

शो का अंत 53 साल की डांसर शर्ली सिंह की परफॉरमेंस से हुई. शर्ली ने बताया कि उन्हें 48 की उम्र में गठिया बाई की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वह वो सबकुछ करेंगी, जिसका उन्होंने सपना देखा था. एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग सबकुछ शर्ली करती हैं. उन्होंने 50 की उम्र में बिकिनी शूट किया था. उनका कहना है कि ये उन्होंने अपने लिए किया था. शो पर शर्ली सिंह ने फराह खान और बाकी जजों को डांस करके दिखाया. उनकी परफॉरमेंस में फराह खान के कोरियोग्राफ किए कई स्टेप्स थे. अंत में जिनिया और पर्ल, शो की फाइनलिस्ट बनीं.

