scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विदेश में पढ़ाई करेंगे फराह खान के तीनों बच्चे, यूट्यूब की कमाई से भरेंगी फीस

कोरियोग्राफर फराह खान के तीनों बच्चे, आनया, दिव्या और जार, यूएस शिफ्ट हो गए हैं. तीनों ही पढ़ाई के सिलसिले में यूएस, न्यूयॉर्क गए हैं. यूट्यूब से अबतक जितने भी पैसे फराह ने कमाए थे, वो सारे उनकी एजुकेशन में लगा दिए.

Advertisement
X
तीनों बच्चों के साथ फराह खान (Photo: Screengrab)
तीनों बच्चों के साथ फराह खान (Photo: Screengrab)

डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान आजकल एक अलग तरह की फैन फॉलोइंग देख रही हैं. फैन्स के बीच इनके यूट्यूब व्लॉग्स को लेकर जो एक्साइटमेंट देखी जा रही है, वो अद्भुत है. कुक दिलीप के साथ जिस तरह से फराह मजेदार व्लॉग्स बना रही हैं, उसे देखने में सच में मजा आता है. हर व्लॉग में फराह, किसी सेलेब के घर जाती हैं. पर्सनल लाइफ अपडेट्स देती हैं. कुछ अच्छा खाना पकाती हैं और उस मोमेंट को वो खुद तो एन्जॉय करती ही नहीं, साथ ही फैन्स को भी ये मौका देती हैं. 

फराह ने जब यूट्यूब व्लॉगिंग शुरू की थी तो उन्होंने बताया था कि वो ये शुरुआत अपने तीनों बच्चों के लिए कर रही हैं. उन्हें तीनों की पढ़ाई का खर्च उठाना है, यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है जो भारी-भरकम होती है. तीनों ही बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं. 

फराह ने दी गुडन्यूज
फराह ने आखिरकार गुडन्यूज सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है. उन्होंने एक बॉक्स की फोटो साझा की है, जिसमें कपकेक्स हैं. हर कपकेक पर यूनिवर्सिटी का लोगो बना हुआ है. तीनों बच्चे इन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं. बेटी दिव्या यूएस जा रही हैं. आनया न्यूयॉर्क जा रही हैं और बेटा जार गॉर्जिया जा रहा है. तीनों ही अलग-अलग फील्ड में पढ़ाई करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Farah Khan
Farah Khan के Cook Dilip की हुई दूसरी शादी!
Farah Khan
Farah Khan अपने पति के साथ क्यों नहीं दिखती हैं?
Farah Khan triplets
43 की उम्र में 3 बच्चों की मां बनी थीं फराह खान, डॉक्टर ने कहा था 1 बच्चा गिरा दो, लेकिन क्यों?
Farah Khan, Sirish Kunder
पति से ज्यादा कमाती हैं फराह खान, रिश्ते के बीच आया घमंड!
And gi tension and this ahead
गुस्ताख इश्क के प्रीमियर पर दिखा फराह खान का 'कूल' लुक

ट्विंकल-काजोल के शो पर फराह ने कही थी ये बात
फराह खान कुछ समय पहले ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो में नजर आई थीं. उन्होंने कहा था कि जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थीं और मैं डायरेक्ट नहीं कर रही थी तो मैंने कहा था कि यूट्यूब शुरू करती हूं. मेरे तीन बच्चे हैं और अगले साल तीनों ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे जो बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है. तो एक चेंज के लिए मैंने यूट्यूब शुरू किया था. और आज मैं यहां हूं. 

Advertisement

बता दें कि फराह खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' जब ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी तो उन्होंने आईवीएफ की मदद से कंसीव किया था. फराह के लिए ये सबकुछ बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान काफी ज्यादा हेल्थ वाइज काफी चीजें फेस की थीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement