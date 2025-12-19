विदेश में पढ़ाई करेंगे फराह खान के तीनों बच्चे, यूट्यूब की कमाई से भरेंगी फीस

डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान आजकल एक अलग तरह की फैन फॉलोइंग देख रही हैं. फैन्स के बीच इनके यूट्यूब व्लॉग्स को लेकर जो एक्साइटमेंट देखी जा रही है, वो अद्भुत है. कुक दिलीप के साथ जिस तरह से फराह मजेदार व्लॉग्स बना रही हैं, उसे देखने में सच में मजा आता है. हर व्लॉग में फराह, किसी सेलेब के घर जाती हैं. पर्सनल लाइफ अपडेट्स देती हैं. कुछ अच्छा खाना पकाती हैं और उस मोमेंट को वो खुद तो एन्जॉय करती ही नहीं, साथ ही फैन्स को भी ये मौका देती हैं.

फराह ने जब यूट्यूब व्लॉगिंग शुरू की थी तो उन्होंने बताया था कि वो ये शुरुआत अपने तीनों बच्चों के लिए कर रही हैं. उन्हें तीनों की पढ़ाई का खर्च उठाना है, यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है जो भारी-भरकम होती है. तीनों ही बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं.

फराह ने दी गुडन्यूज

फराह ने आखिरकार गुडन्यूज सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है. उन्होंने एक बॉक्स की फोटो साझा की है, जिसमें कपकेक्स हैं. हर कपकेक पर यूनिवर्सिटी का लोगो बना हुआ है. तीनों बच्चे इन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं. बेटी दिव्या यूएस जा रही हैं. आनया न्यूयॉर्क जा रही हैं और बेटा जार गॉर्जिया जा रहा है. तीनों ही अलग-अलग फील्ड में पढ़ाई करेंगे.

ट्विंकल-काजोल के शो पर फराह ने कही थी ये बात

फराह खान कुछ समय पहले ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो में नजर आई थीं. उन्होंने कहा था कि जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थीं और मैं डायरेक्ट नहीं कर रही थी तो मैंने कहा था कि यूट्यूब शुरू करती हूं. मेरे तीन बच्चे हैं और अगले साल तीनों ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे जो बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है. तो एक चेंज के लिए मैंने यूट्यूब शुरू किया था. और आज मैं यहां हूं.

बता दें कि फराह खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' जब ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी तो उन्होंने आईवीएफ की मदद से कंसीव किया था. फराह के लिए ये सबकुछ बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान काफी ज्यादा हेल्थ वाइज काफी चीजें फेस की थीं.

