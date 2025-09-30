दीपिका पादुकोण संग नहीं हुई फराह खान की लड़ाई, फेक कंट्रोवर्सी पर बरसीं, बताया अनफॉलो करने का सच

बॉलीवुड गलियारों में फराह खान और दीपिका पादुकोण के बीच रिश्ता खराब होने की खबर है. अपने व्लॉग में फराह ने दीपिका के 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड पर कमेंट किया था. कहा जा रहा है इस तंज ने दीपिका संग उनके रिश्ते खराब किए हैं. दोनों के बीच हुई खटपट की खबरों ने फैंस को चौंका दिया है. इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अब फराह का रिएक्शन आ गया है.

फराह खान ने तोड़ी चुप्पी

पिकंविला संग बातचीत में फराह ने दीपिका संग अनबन की खबरों को गलत बताया है. उनके मुताबिक, ये फेक कंट्रोवर्सी है. फराह ने कहा- सबसे पहले ये बता दूं कि दीपिका और मैं शुरुआत से एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते हैं. फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान हमने एक फैसला लिया था कि हम इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत नहीं करेंगे. बल्कि एक दूसरे को डायरेक्ट कॉल या मैसेज करेंगे.

''हम दोनों इंस्टा पर बर्थडे तक एक-दूसरे को विश नहीं करते हैं. क्योंकि दीपिका को ये सब पसंद नहीं है. मैंने जो 8 घंटे की शिफ्ट वाली बात कही थी वो तंज नहीं कसा था. बल्कि ये दिलीप के लिए था. मैं उसे 8 घंटे काम करने को कह रही थी क्योंकि वो असल में 2 घंटे ही काम करता है.''

दीपिका संग नहीं बिगड़े फराह के रिश्ते

फराह ने दीपिका की बेटी के बारे में बोलते हुए कहा- इस बात को कोई नहीं जानता कि मैं उन चुनिंदा लोगों में से थी जो दुआ के पैदा होने पर दीपिका से मिलने सबसे पहले गई थी. सभी चीजें इंस्टाग्राम या पैपराजी के लिए नहीं की जाती हैं. आजकल जो फेक कंट्रोवर्सी बनाने का झूठा ट्रेंड शुरू हुआ है, उसे बंद होने की जरूरत है.

''पिछले हफ्ते कहा गया कि करण जौहर और मैंने आयुष शर्मा को रेड कारपेट पर इग्नोर किया था. लेकिन असल में हम लोग ऊपर जाने से पहले नीचे मिल चुके थे. ऐसी बातें सच में दो लोगों के बीच समस्या पैदा कर सकती है. शुक्र है कि चीजें बिगड़ती इससे पहले मैंने उन्हें फोन किया. लेकिन लोगों को ये सब बंद कर देना चाहिए.''

दीपिका ने साल 2007 में फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस मूवी ने एक्ट्रेस को स्टार बना दिया था. पर्दे पर उनकी जोड़ी शाहरुख खान संग बनी थी. दीपिका और फराह ने हैप्पी न्यू ईयर में भी काम किया था. लेकिन इस फिल्म ने खास कमाल नहीं दिखाया था.

---- समाप्त ----