7 BHK-प्राइवेट लिफ्ट और पूल, आलीशान घर में रहती हैं फराह, खुली 'गरीबी' की पोल

फराह खान के लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग वीडियो में राखी सावंत को देखा गया. राखी, फराह के घर पहुंची थीं. यहां उन्होंने कोरियोग्राफर का घर देखा. फराह 7 BHK में रहती हैं. उनके आलीशान घर की कीमत 15 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.

X
आलीशान है फराह खान का घर (Photo: Instagram/(@farahkhankunder)
फराह खान और राखी सावंत एक बार साथ आए. कोरियोग्राफर के नए व्लॉग वीडियो में दोनों को साथ देखा गया. लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर के घर का दौरा किया. अपने दौरे के दौरान राखी ने वह किया जो कोई अन्य सेलेब नहीं कर सका. उन्होंने आखिरकार फराह खान से यह खुलासा करवाया कि वह असल में उतनी 'गरीब' नहीं हैं, जितना वह अक्सर अपने कुक दिलीप के साथ मजाक करती हैं.

फराह नहीं हैं गरीब!

जब राखी सावंत बिल्डिंग में दाखिल हुईं, तो उन्होंने वॉचमैन से अपार्टमेंट की कीमत के बारे में बात की. जिस पर उसने कहा, '15 करोड़.' लेकिन जब राखी ने फराह से उनके अपार्टमेंट की कीमत के बारे में पूछा, तो उन्होंने तुरंत कहा, 'भाई, मेरा 15 करोड़ का नहीं है, तू मेरा मार्केट डाउन क्यों कर रही है?' फिर उन्होंने आगे कहा, 'वो वॉचमैन का खोली 15 करोड़ का है हमारी बिल्डिंग में.'

बाद में अपने घर की शेखी बघारते हुए फराह ने कहा, 'मेरे पास दो और मंजिलें भी हैं. एक स्विमिंग पूल भी है.' इसपर राखी ने तुरंत जोड़ा, 'मैं सोचती थी कि बॉलीवुड मुझे पैसे क्यों नहीं देता. मुझे क्या पता था कि सारा पैसा फराह ले रही है.' फराह ने सफाई दी, 'क्या बकवास है.  मैं सब कुछ मुफ्त में करती हूं.'

रसोई में एंट्री करते समय राखी ने फराह से बात की और उनकी बिल्डिंग की लिफ्ट के बारे में शिकायत की कि वह उतनी अच्छी नहीं थी. फराह ने इसपर तुरंत कहा, 'ग्लास वाली प्राइवेट लिफ्ट सीधे मेरे घर में आती है.' उन्हें इस लिफ्ट तक ले जाते हुए उन्होंने इसे 'जेम्स बॉन्ड की लिफ्ट' बताया. फराह ने यह भी खुलासा किया कि वह एक 7 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती हैं. जबकि राखी ने मजाक किया कि वह उन्हें एक 6 बेडरूम अपार्टमेंट गिफ्ट करेंगी.

इससे पहले, फराह ने कई सेलेब्स को अपने घर में आमंत्रित किया है. अपने मशहूर कुकिंग व्लॉग के लिए कई सितारों के घरों का दौरा भी किया है. राखी से पहले, फराह के यूट्यूब चैनल पर सबसे हालिया मेहमान जैकी श्रॉफ थे. उन्हें फराह के कुक दिलीप संग मस्ती करते देखा गया था.

