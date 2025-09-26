scorecardresearch
 

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट ड‍िमांड से क्यों परेशान फराह, एक्ट्रेस को मारा ताना

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड फिल्म इंडस्ट्री में बीते दिनों सुर्खियों में रही. इस वजह से उन्होंने बड़े बजट की फिल्म तक छोड़ दी. वहीं अब फराह खान ने दीपिका पर तंज कसा है.

दीपिका पादुकोण पर बोलीं फराह खान (Photo: YT/Farah Khan/@deepikapadukone)
बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान इन दिनों अपने व्लॉग्स को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. हर नए व्लॉग में फराह खान बॉलीवुड सेलेब्स के घर जाती हैं. अब अपने नए व्लॉग में वो फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फेम रोहित सराफ के घर पहुंचीं. जहां उन्होंने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को लेकर बड़ा बयान दिया है.

दरअसल व्लॉग में फराह खान ने बताया कि वो काफी वक्त से रोहित के साथ शूट करना चाहती थीं लेकिन रोहित सराफ डेट नहीं दे रहे थे. इस पर रोहित ने कहा कि वो उनकी मां से डेट्स ले रहे थे. क्योंकि वो पहली बार कैमरे के सामने आई है. इस पर फराह ने कहा, 'इतना डेट्स देने में तो दीपिका पादुकोण ने भी वक्त नहीं लगाया.'

फराह ने दीपिका पर कसा तंज?
फराह की बात सुन उनके कुक पूछते हैं कि दीपिका पादुकोण उनके शो पर कब आएंगी? इस पर फराह मजाकिया लहजे में कहती हैं कि जब तू गांव जाएगा, तब ही वो आएगी. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टर ने कहा, 'अब दीपिका सिर्फ 8 घंटे शूट करती हैं. उनके पास टाइम नहीं है शो पर आने का.' इस पर कुक दिलीप ने कहा, आज के बाद मैं भी सिर्फ 8 घंटे शिफ्ट ही करूंगा.'

आखिर क्या है 8 घंटे शिफ्ट का मामला?
फिल्म इंडस्ट्री में काफी दिनों से दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट वाला डिमांड काफी सुर्खियों में रहा. जिस वजह से वो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा कि फिल्म स्पिरिट से अलग हो गई थीं. दीपिका की डिमांड थी कि वो सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगी. जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर सवाल खड़े होने लगे. 

कब रिलीज होगी रोहित की फिल्म?
वहीं फराह खान ने इस व्लॉग में एक्टर रोहित सराफ की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि रोहित न सिर्फ अच्छे एक्टर बल्कि अच्छे डांसर भी हैं. वहीं उनकी अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की बात करें तो उसमें रोहित के अलावा वरुण धवन, जान्ह्नवी कपूर, और सान्या मल्होत्रा भी है. ये फिल्म 2 अक्टबूर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

