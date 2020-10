फैन ने रीक्रिएट किया अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब का पोस्टर, एक्टर ने की तारीफ

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है. ट्रेलर काफी दमदार है और फिल्म के पोस्टर्स में अक्षय का लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था. हाल ही में अक्षय कुमार की एक फैन ने उनका लक्ष्मी बॉम्ब वाला लुक कॉपी किया है जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

अक्षय की इस फैन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अक्षय कुमार का लुक कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं. वह वीडियो में मेकअप के जरिए अक्षय के पोस्टर वाले लुक को कॉपी करने की कोशिश करती दिख रही हैं. वीडियो की शुरुआत में अक्षय की ये फैन खुद के चेहरे को नीले रंग से पेंट करती दिखाई पड़ती है.

बाद में वह अपने माथे पर लाल रंग से बड़ी सी बिंदी बनाती नजर आती हैं जैसी फिल्म लक्ष्मी के पोस्टर में अक्षय कुमार ने बनाई हुई है. लुक को पूरा करने के लिए वह अपने हाथों को भी नीले रंग से पेंट कर लेती हैं और फिर लाल रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं जैसी अक्षय ने लक्ष्मी बॉम्ब के पोस्टर में पहनी हुई हैं.

Wow, that’s bang on, reminded me of the poster shoot day :) Thank you for recreating...really appreciate the effort 🙏🏻 https://t.co/y0GXI6DuHn