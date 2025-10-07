घने जंगल के बीच शूट हुई फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1', खूबसूरत है लोकेशन

इस साल की मचअवेटेड फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब इस फिल्म का तूफान बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे रहा है. ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. फिल्म में भव्य सेट देखने को मिले हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये फिल्म कोडाचाद्री के जंगल और पथरीले रास्तों पर शूट की गई है.

बता दें 'कांतारा' का अर्थ ही रहस्यमयी जंगल है. इस फिल्म की शूटिंग भी कर्नाटक के घने जंगलों में शूट हुई है. अगर आपको फिल्म देखने में वहां कि लोकेशन काफी अच्छी लगी है तो आप वहां घूमने भी जा सकते हैं. घने जंगलों से लेकर रिसॉर्ट्स और मंदिरों तक. आप कांतारा की जर्नी कर सकते हैं?

कहां पर हुई फिल्म की शूटिंग?



कुंडापुर (Kundapura)

कर्नाटक के उडुपी जिले की कुंडापुर समुद्र तट, घने हरे-भरे जंगलों के बीच बसा हुआ कस्बा है. यहां के जंगलों के बीच ही कांतारा चैप्टर 1 के भव्य सेट बनाया गया था. जहां कदंब साम्राज्य की भव्यता को दर्शाने के लिए अस्थायी शिविर भी बनाए गए थे. जिसके इर्द-गिर्द पूरी फिल्म घूमी है.

मूडुगल्लू (Keshavanatheshwara Temple, Moodagallu)

केशवनाथेश्वर मंदिर, मूडुगल्लू कर्नाटक के उडुपी जिले में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है. जो केराडी गांव के पास मूडुगल्लू में स्थित है. यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के अंदर बना हुआ है. जिसमें दो शिवलिंग हैं - एक स्वयंभू और दूसरा मानव निर्मित. मंदिर के अंदर जाने के लिए घुटने तक पानी में चलकर जाना पड़ता है. जहां छोटे मछली और सांप भी दिखाई देते हैं. कांतारा फिल्म की कुछ शूटिंग यहां भी की गई है. अगर आप रील से रियल लाइफ में जाना चाहते हैं तो यहां एक्सप्लोर कर सकते हैं.

मणि डैम (Mani Dam)

'कंतारा: चैप्टर 1' में मणि डैम के बैकवाटर भी देखे जा सकते हैं. जो फिल्म के सीन में भव्यता जोड़ रहे हैं. पश्चिमी घाट में नेत्रवती नदी पर बना मणि बांध, हरे-भरे जंगल, धुंध भरी घाटियों और छिपे हुए झरनों से घिरा हुआ है. फिल्म में दिखाए गए यहां के सीन को अगर आपको महसूस करना है तो आप जरूर यहां जाइये.

सकलेशपुर हिल स्टेशन (Sakleshpura)

कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित सकलेशपुर हिल स्टेशन में फिल्म के मुख्य युद्ध दृश्य फिल्माए गए हैं. चाय और कॉफी के बागानों और घुमावदार रास्तों से घिरा यह हिल स्टेशन घूमने की जगहों में से एक है. फिल्म में इस जगह को काफी भव्यता के साथ पेश किया गया है.



