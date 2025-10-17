77 साल की हुईं हेमा मालिनी, बेटी ईशा देओल के Ex हसबैंड ने किया विश, बोले- मां...

ईशा देओल और भरत तख्तानी तलाक के बाद भी एक-दूसरे संग अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. दोनों ने अपने परिवारों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं. इसलिए भरत और ईशा एक-दूसरे की खुशियों में शरीक होने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. हेमा मालिनी के जन्मदिन पर ईशा के एक्स हसबैंड ने एक खूबसूरत मैसेज शेयर किया है.

हेमा मालिनी को दी जन्मदिन की बधाई

16 अक्टूबर को हेमा मालिनी ने अपना 77वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. हेमा मालिनी के जन्मदिन पर भरत ने उन्हें विश करते हुए इंस्टाग्राम पर प्यारी सी पोस्ट शेयर की. वो लिखते हैं कि आपको जन्मदिन﻿ बधाई मां. आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों. आप यूंही शाइन करती रहें और हर दिन को आज की तरह धूमधाम से सेलिब्रेट करें.

हेमा मालिनी के लिए मां शब्द का इस्तेमाल करना बताता है कि भरत के दिल में एक्स वाइफ की मां के लिए कितना प्यार है. कुछ समय पहले वो ईशा और हेमा मालिनी संग वाराणसी भी गए थे.

भरत के अलावा ईशा देओल ने भी अपनी मां के लिए खूबसूरत सी पोस्ट लिखी. उन्होंने लिखा कि हैप्पी बर्थडे मेरी क्वीन, मेरी मां और देश की ड्रीम गर्ल. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं.

तलाक के बाद भी नहीं बदले रिश्ते

ईशा देओल और भारत तख्तानी ने 2012 में शादी की थी, लेकिन 2024 में कपल ने अलग होने का ऐलान किया. 11 साल बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया. भरत और ईशा दो बेटियों के माता-पिता हैं. इन्होंने अलग होने का फैसला क्यों किया. इस पर कभी खुलकर बात नहीं की. लेकिन एक्ट्रेस ने इतना जरूर कहा कि सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल टास्क है.

आपसी सहमति से कपल ने तलाक का फैसला लिया. इसके अलावा ये भी श्योर किया कि इसका बेटियों की जिंदगी पर कोई असर ना हो. ईशा और भरत ने अपने रिश्ते में खटास रखने के बजाए विवादों पर काम किया. आज दोनों अलग होकर भी बेटियों के लिए साथ हैं. ईशा से तलाक के बाद भरत, मेघना लखानी संग रिश्ते में हैं. भरत और मेघा अपने रिश्ते को पब्लिक भी कर चुके हैं.

