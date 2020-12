इमरान हाशमी को पिता बताने वाले स्टूडेंट को एक्टर का जवाब, 'वो मेरी औलाद नहीं है'

बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बीए सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड में इमरान हाशमी को अपना पिता और सनी लियोनी को अपनी मां बताया है. सोशल मीडिया पर तस्वीर आने के बाद ये खबर वायरल हो गई और अब खुद इमरान हाशमी ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

इस खबर का लिंक शेयर करते हुए इमरान हाशमी ने लिखा, "वो मेरी औलाद नहीं है, मैं कसम खाता हूं." इमरान हाशमी के इस खबर पर रिएक्ट करने के बाद फैन्स भी क्रेजी कमेंट्स करते नजर आए. एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, "ये तो हद ही हो गई. मैं दावे से कह सकता हूं कि अब बहुत से लोग आपको अपने माता-पिता बताने वाले हैं पब्लिसिटी के लिए."

क्या है पूरा मामला?

मुजफ्फरपुर के बाबा साहेबभीम राव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के स्‍नातक पार्ट-2 के एक छात्र ने ऐसी शरारत की है. पार्ट-टू की परीक्षा के ल‍िए भरे जा रहे फॉर्म में उसने अपने प‍िता के नाम वाले कॉलम में एक्‍टर इमरान हाशमी का नाम ल‍िखा और माता के नाम वाले कॉलम में सनी ल‍ियोनी ल‍िखा दिया. साथ हीं छात्र ने अपने पता के जगह पर चतुर्भुज ल‍िख द‍िया. जो शहर का रेडलाइट एरिया है.

This is too much 😂 I’m sure now a lot of people are gonna name you their parent 🤣 Just for publicity