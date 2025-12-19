scorecardresearch
 
शादी के 2 साल बाद पापा बनने वाले हैं 'दृश्यम 2' डायरेक्टर, पत्नी ने दी गुड न्यूज

बॉलीवुड डायरेक्टर अभिषेक पाठक और एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय ने शादी के दो साल बाद प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है. कपल ने सोशल मीडिया पर क्यूट तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि वे 2026 में माता-पिता बनने वाले हैं.

शिवालिका ओबेरॉय की भरी गोद (PHOTO: Instagram @shivaleekaoberoi)
बॉलीवुड डायरेक्टर अभिषेक पाठक और एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय अपनी जिंदगी के सबसे खास पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं. शादी के दो साल बाद कपल ने गुड न्यूज शेयर की है. अभिषेक और शिवालिका जल्द ही पेरेंट क्लब में शामिल होने वाले हैं. शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की. 

अभिषेक-शिवालिका ने दी गुड न्यूज
अभिषेक और शिवालिका ने फ्राइडे को उनके चाहने वालों के लिए गुड फ्राइडे बना दिया. कपल ने फैन्स के साथ आने वाले मेहमान की खुशखबरी शेयर की है. इंस्टाग्राम पर उन्होंने क्यूट तस्वीरें शेयर करते हुए प्रेग्नेंसी का ऐलान किया. एक फोटो में शिवालिका रेड ड्रेस में छोटे बेबी सॉक्स पकड़े हुए हैं. अभिषेक ब्लैक शर्ट में क्रिसमस ट्री के सामने उन्हें गले लगाए हुए हैं. दूसरी फोटो में कपल ने “Baby Pathak Arriving 2026” वाला क्रिसमस ऑर्नामेंट पकड़े हुआ है.

खुखबरी शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारी लव स्टोरी को मिला अपना सबसे मीठा चैप्टर, एक छोटा सा आशीर्वाद हमारे परिवार में आ रहा है. अभिषेक और शिवालिका को फैन्स और सेलेब्स बधाई दे रहे हैं. रकुल प्रीत सिंह, इशिता दत्ता, ईशा गुप्ता और शरिब हाशमी ने कपल की पोस्ट पर कमेंट करते हुए कपल को बधाई दी है. 

A post shared by Shivaleeka Oberoi Pathak (@shivaleekaoberoi)

दो साल पहले हई थी शादी
अभिषेक और शिवालिका अक्सर अपनी जर्नी के ग्लिम्प्स सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. दो साल पहले उन्होंने शादी के समय भी एक इमोशनल पोस्ट शेयर की थी. शादी के दौरान उन्होंने लिखा था, 9 फरवरी 2023 की शाम को अपनों के बीच, उसी जगह जहां हमारा रिश्ता खिला, हमने शादी कर ली. ये हमारी जिंदगी का सबसे जादुई पल रहेगा! प्यार और यादों से भरे दिल के साथ, हम और स्पेशल मोमेंट्स बनाने को बेताब हैं और ये नई जर्नी शुरू करने को तैयार. आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए. 

दोनों के वर्कफ्रंट की बात करें, तो अभिषेक को दृश्यम 2, उजड़ा चमन और प्यार का पंचनामा जैसी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है. उन्होंने खुदा हाफिज, सेक्शन 375 प्रोड्यूस की हैं. शिवालिका को ये साली आशिकी और खुदा हाफिज जैसी मूवीज से पहचान मिली. 

