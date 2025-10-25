एक्ट्रेस ने झेला कास्टिंग काउच का दर्द, हुई थी जबरदस्ती, बोली- होटल में बुलाकर...

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेज अक्सर अपने कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस पब्लिकली शेयर करती रहती हैं. एक्ट्रेस डॉली सिंह, जो पॉपुलर इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर भी हैं, हाल ही में बताती हैं कि उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत में कास्टिंग काउच झेला है. उनके साथ ये घटना दिल्ली में तब हुई, जब वो महज 19 साल की थीं.

डॉली सिंह ने झेला कास्टिंग काउच

डॉली सिंह सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं. उनकी रील्स 10 मिलियन व्यूज तक जाती हैं. उन्हें बॉलीवुड की दो फिल्मों 'थैंक्यू फॉर कमिंग' और 'डबल एक्सेल' में भी देखा गया है. जूम संग बातचीत में डॉली ने कहा कि उन्हें एक्टिंग का शौक काफी पहले से था. ऐसे में जब वो दिल्ली में स्ट्रगल कर रही थीं, तब वो एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिलीं. एक्ट्रेस ने बताया, 'उन्होंने पहले तो मुझसे फोन पर काफी बातें कीं, जो अजीब था.'

'लेकिन जब आप नए होते हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप बात नहीं करेंगे, तो वो मान लेंगे कि आपको काम में कोई दिलचस्पी नहीं है. एक महिला के तौर पर, जब भी कोई आदमी आपको कुछ ऑफर करता है, तो ये कंफ्यूजिंग होता है. आपको नहीं पता होता कि वो इसलिए ऑफर कर रहा है, क्योंकि आप टैलेंटेड हैं या इसलिए क्योंकि वो कुछ चाहता है. तो वो मुझे फोन करते, ऑडिशन के बारे में बात करते और फिर कहते कि कल इस होटल में आओ. मैं तुम्हें एक प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगा.

कास्टिंग डायरेक्टर के जाल से कैसे बचीं डॉली?

डॉली ने आगे बताया कि उन्हें दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बुलाया गया, जहां उनकी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से हुई. मीटिंग खत्म होने के थोड़ी देर बाद, जब वो और कास्टिंग डायरेक्टर एकसाथ गाड़ी में बैठे, तब उनके साथ जबरदस्ती हुई. एक्ट्रेस ने बताया, 'जब हम कार में वापस उस प्रोड्यूसर के आने का इंतजार कर रहे थे, तब अचानक उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए और मेरी शर्ट के नीचे घुसने लगा.'

'मैं इतनी शॉक रह गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं. मैं बच्ची थी लगभग 19 या 20 साल की और वो एक 35-40 साल का बूढ़ा आदमी था. मैंने उसे हटाया और उसे झकझोर दिया, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई. मैं ना तो बोल पा रही थी और ना ही भाग पा रही थी. मैं बस वहीं गाड़ी में बैठी रही और यही मांगती रही कि मुझे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया जाए, इस उम्मीद में कि कुछ और ना हो. शुक्र है इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सब बहुत अचानक हुआ था.'

