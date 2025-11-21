'क्या मैंने छिछोरी हरकत...', दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट संग फोन कॉल, बोलीं- माफिया...

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार अक्सर अपनी खूबसूरती को लेकर अक्सर ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं. इसके अलावा वो अपने बेबाक बयानों के लिए भी काफी फेमस हैं. इस बीच एक्ट्रेस फिल्म 'सावी' और 'जिगरा' के बीच अनबन को लेकर फिर चर्चा में आ गई हैं. जिसे मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था. अब इसे लेकर बात इतनी बड़ी कि दिव्या खोसला ने सोशल मीडिया पर एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर दी.

दरअसल एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा को सावी की कॉपी बताया था. जिसके बात कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुकेश भट्ट ने दिव्या के इस स्टेटमेंट को पब्लिसिटी स्टंट बताया और कहा, 'आलिया को कॉपी की जरूरत नहीं है.'

एक्ट्रेस ने शेयर की कॉल रिकॉर्डिंग

मीडिया रिपोर्ट्स को मानते हुए दिव्या, मुकेश भट्ट के बयान से काफी भड़क गई. जिसके बाद उन्होंने मुकेश भट्ट संग हुई कॉल को लीक कर दिया. खास बात ये रही कि ये ऑडियो रिलीज एक्ट्रेस के बर्थडे के दिन हुआ. दिव्या खोसला ने मुकेश भट्ट संग ये फोन कॉल अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. जिसमें वो मुकेश से पूछती हैं कि 'सावी' और 'जिगरा' के विवाद पर आपने मेरे खिलाफ बात क्यों की, क्या आपने ऐसा कहा कि मैंने कोई छिछोरी हरकत की, ये सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए मैंने किया?

इसपर मुकेश ने कहा, 'मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की और ना ही किसी ने मुझसे पूछा. ये सारी प्लानिंग की गई है. मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा? ये तुम्हारे बर्थडे के दिन ही क्यों हुआ? इस चीज से मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तुम किसी की भी बातों में मत आना. आप मुझे जानते हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगा.'

दिव्या ने निकाली भड़ास

दिव्या ने इस ऑडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'मैं इस खुलासे से काफी हैरान हूं. हाल ही में मुझे जो पता चला, वो परेशान करने वाला और दिल दहला देने वाला है. भारी मन से मुझे लगता है कि इस सच्चाई को जनता के सामने लाना जरूरी है. खासकर उन कलाकारों और फैंस के लिए जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लॉबिंग और गेटकीपिंग का दंश झेला है.'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'बदकिस्मती से, मेरे पास मिस्टर मुकेश भट्ट और मेरे बीच हुई टेलीफोन पर हुई बातचीत को सबके सामने लाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, ताकि लोग खुद सुन सकें कि कैसे कुछ ग्रुप करियर खराब करने और असली टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. यह बर्ताव मंज़ूर नहीं है और इसे नॉर्मल नहीं किया जा सकता. अब समय आ गया है कि हम आवाज उठाएं. अब समय आ गया है कि हम इंडस्ट्री माफिया को सामने लाएं.'

