कोरोना को 6 महीेने बीत गए, पता नहीं कब होंगे हालात सामान्य: दिव्या दत्ता

Ayesha ki jaisi negotiator toh 11 mulkon ki police dhoondh rahi hai.🤫 . . @divyadutta25 @disneyplushotstarvip @ApplauseSocial @RonitBoseRoy #SachinKrishn #sudhirmishra #sameernair. @banijayasia @shibanidandekar @DinoMorea9 #HostagesSeason2 #NowStreaming

A post shared by Divya Dutta (@divyadutta25) on Sep 21, 2020 at 3:05am PDT