रोमांटिक रोल्स करने को बेसब्र हुए डिनो मोरिया, जाहिर की इच्छा, बोले- मैं कम्फर्टेबल हूं

वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का चौथा सीजन आ रहा है. इस सीरीज में डिनो मोरिया भी नजर आ रहे हैं जो अपने हॉट अंदाज से सबका दिल जीत रहे हैं. डिनो ने इच्छा जाहिर की है कि वो पर्दे पर इसी तरह के रोमांटिक रोल्स और निभाना चाहते हैं.

रोमांटिक रोल्स करना चाहते हैं डीनो मोरिया (Photo: Instagram @thedinomorea)
एक्टर डिनो मोरिया ने इच्छा जाहिर की है कि वो स्क्रीन पर और रोमांटिक रोल्स निभाना चाहते हैं. रोमांटिक नहीं तो वो एक्शन फिल्में करने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते डायरेक्टर उनमें वो काबीलियत देखे. डीनो को 'द एम्पायर', 'द रॉयल्स' और 'हाउसफुल 5' में देखा गया. और अब ये 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के चौथे सीजन में भी नजर आ रहे हैं. 

स्क्रीन पर लौटकर खुश डिनो
डिनो मोरिया वेब सीरीज में कीर्ति कुल्हारी के लव इंट्रस्ट का किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं. ये सीरीज, 4 महिलाओं की दोस्ती पर आधारित है जो अपनी लव लाइफ से जूझ रही हैं. इसमें डिनो और कीर्ति के अलावा सयानी गुप्ता, बानी जे और मानवी भी लीड रोल्स में नजर आ रही हैं. 

एक न्यूज चैनल संग बातचीत में डिनो ने कहा- मुझे खुद के बारे में ऐसा लगता है कि मैं सीरीज या फिल्म में सेक्सीनेस, हॉटनेस और कूलनेस लेकर आ रहा हूं. शो में मजा लेकर आ रहा हूं. मैं रोमांटिक रोल्स निभाने को लेकर काफी कम्फर्टेबल हूं और इसी तरह के रोल्स मैं आगे भी निभाना चाहता हूं, यही इच्छा भी रखता हूं. 

एक्शन फिल्में करना चाहते हैं डिनो
इसके अलावा मैंने अपने करियर में काफी सारी एक्शन फिल्में भी की हुई हैं. मुझे लगता है कि मैं हर तरह का रोल अदा कर सकता हूं. तो मेरे लिए सबकुछ काम करता है, लेकिन स्टोरीलाइन भी अच्छी होनी चाहिए. जिस भी फिल्म का मैं पार्ट बनूं मैं खुद के लिए रोमांटिक रोल्स और एक्शन रोल ही मैनिफेस्ट करता हूं.

बता दें कि डिनो ने साल 1999 में फिल्म 'प्यार में कभी कभी' से डेब्यू किया था. इनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी की फीमेल फैन्स कायल रहती हैं. इसके अलावा डिनो 'गुनाह', 'अक्सर', 'राज' जैसी फिल्मों में भी नजर आए. 

'फोर मोर शॉट्स प्लीज' की बात करें तो इसे इशिता प्रीतिश नंदी और रंगिता प्रीतिश नंदी ने क्रिएट किया है. देविका भगत ने इसे लिखा है. डायलॉग्स इशिता मोइत्रा के हैं. 19 दिसंबर के दिन ये अमेजन प्राइम पर आ रही है.

---- समाप्त ----
