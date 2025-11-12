Dharmendra Health LIVE Updates: धर्मेंद्र हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, डॉक्टरों की निगरानी में अब घर में होगा इलाज

Dharmendra Health News Updates: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र 10 नवंबर से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. सांस लेने में हुई दिक्कत के बाद धर्मेंद्र को एडमिट कराया गया था. एक्टर का डॉक्टर की कड़ी निगरानी में इलाज चल रहा था. परिवार समेत देशभर के लोग धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंतित थे. फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े इवेंट्स को रोक दिया गया था. बॉलीवुड सितारे भी लगातार धर्मेंद्र को देखने अस्पताल पहुंच रहे थे. मगर अब एक्टर को डिस्चार्ज कर दिया गया है. धर्मेंद्र हॉस्पिटल से घर लौट गए हैं.
धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने की खबर सामने आते ही फैंस के बीच खुशी का माहौल है. हर किसी ने राहत की सांस ली है. हर कोई धर्मेंद्र के जल्दी से पूरी तरह से ठीक होने की दुआ कर रहा है.
धर्मेंद्र की सेहत को लेकर देशभर के लोग चिंता में थे. मगर अब राहत की खबर सामने आई है. बुधवार की सुबह धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. डॉक्टर्स की टीम अब घर पर ही धर्मेंद्र का इलाज करेगी. डॉक्टर Pratit Samdani ने समाचार एजेंसी को बताया- धर्मेंद्र जी को आज सुबह 7.30 बजे ही डिस्चार्ज कर दिया गया है. उनका इलाज अब उनके घर पर ही होगा, क्योंकि परिवार चाहता है कि एक्टर इलाज घर पर ही किया जाए.
धर्मेंद्र को लेकर खुश कर देने वाली खबर सामने आई है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, धर्मेंद्र को आज बुधवार की सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.
हिना खान ने बीती रात धर्मेंद्र की सेहत को लेकर बात की. पैपराजी ने जब हिना से धर्मेंद्र की हेल्थ के बारे में पूछा तो एक्ट्रेस ने कहा था- धर्मेंद्र जी एक दम स्वस्थ हैं. बिल्कुल ठीक हैं. एक दम फिट हैं. हिना खान की इस बात से फैंस को भी हिम्मत मिल रही है.
धर्मेंद्र की सेहत को लेकर बीते दिन सनी देओल की टीम ने बड़ा अपडेट दिया था. टीम ने ऑफिशियल बयान जारी जारी करके कहा था- सर (धर्मेंद्र) रिकवर कर रहे हैं और उन्हें दिए जा रहे ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं. उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ करिए.
देओल परिवार के सभी लोग लगातार धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंच रहे हैं. आज सुबह-सुबह बॉबी देओल पिता से मिलकर अस्पताल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए. वो काफी परेशान नजर आए. उनके चेहरे पर मायूसी दिखी.