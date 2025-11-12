scorecardresearch
 
Dharmendra Health LIVE Updates: धर्मेंद्र हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, डॉक्टरों की निगरानी में अब घर में होगा इलाज

aajtak.in | मुंबई | 12 नवंबर 2025, 9:11 AM IST

Dharmendra Health News: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर देशभर में चिंता का माहौल बना हुआ था. 10 नवंबर से धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे. बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां भी लगातार धर्मेंद्र का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल का दौरा कर रही थीं. मगर अब सभी ने राहत की सांस ली है, क्योंकि धर्मेंद्र को डिस्चार्ज कर दिया गया है.

Dharmendra Health News Updates: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र 10 नवंबर से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. सांस लेने में हुई दिक्कत के बाद धर्मेंद्र को एडमिट कराया गया था. एक्टर का डॉक्टर की कड़ी निगरानी में इलाज चल रहा था. परिवार समेत देशभर के लोग धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंतित थे. फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े इवेंट्स को रोक दिया गया था. बॉलीवुड सितारे भी लगातार धर्मेंद्र को देखने अस्पताल पहुंच रहे थे. मगर अब एक्टर को डिस्चार्ज कर दिया गया है. धर्मेंद्र हॉस्पिटल से घर लौट गए हैं. 

 

एक्टर धर्मेंद्र से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स जानने के लिए यहां बने रहिए...

8:52 AM (42 मिनट पहले)

धर्मेंद्र के तमाम फैंस हुए खुश

Posted by :- Neha Farheen

धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने की खबर सामने आते ही फैंस के बीच खुशी का माहौल है. हर किसी ने राहत की सांस ली है. हर कोई धर्मेंद्र के जल्दी से पूरी तरह से ठीक होने की दुआ कर रहा है. 

8:48 AM (46 मिनट पहले)

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, फैंस हुए खुश

Posted by :- Neha Farheen

धर्मेंद्र की सेहत को लेकर देशभर के लोग चिंता में थे. मगर अब राहत की खबर सामने आई है. बुधवार की सुबह धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. डॉक्टर्स की टीम अब घर पर ही धर्मेंद्र का इलाज करेगी. डॉक्टर Pratit Samdani ने समाचार एजेंसी को बताया- धर्मेंद्र जी को आज सुबह 7.30 बजे ही डिस्चार्ज कर दिया गया है. उनका इलाज अब उनके घर पर ही होगा, क्योंकि परिवार चाहता है कि एक्टर इलाज घर पर ही किया जाए. 

8:40 AM (54 मिनट पहले)

अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र

Posted by :- Neha Farheen

धर्मेंद्र को लेकर खुश कर देने वाली खबर सामने आई है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, धर्मेंद्र को आज बुधवार की सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

 

 

8:21 AM (एक घंटा पहले)

एक्ट्रेस हिना खान ने धर्मेंद्र की सेहत के लिए की दुआ

Posted by :- Neha Farheen

हिना खान ने बीती रात धर्मेंद्र की सेहत को लेकर बात की. पैपराजी ने जब हिना से धर्मेंद्र की हेल्थ के बारे में पूछा तो एक्ट्रेस ने कहा था- धर्मेंद्र जी एक दम स्वस्थ हैं. बिल्कुल ठीक हैं. एक दम फिट हैं. हिना खान की इस बात से फैंस को भी हिम्मत मिल रही है. 

8:10 AM (एक घंटा पहले)

सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र की सेहत को लेकर क्या कहा था?

Posted by :- Neha Farheen

धर्मेंद्र की सेहत को लेकर बीते दिन सनी देओल की टीम ने बड़ा अपडेट दिया था. टीम ने ऑफिशियल बयान जारी जारी करके कहा था- सर (धर्मेंद्र) रिकवर कर रहे हैं और उन्हें दिए जा रहे ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं. उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ करिए.

8:05 AM (एक घंटा पहले)

अस्पताल से निकलते हुए परेशान दिखे बॉबी देओल

Posted by :- Neha Farheen

देओल परिवार के सभी लोग लगातार धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंच रहे हैं. आज सुबह-सुबह बॉबी देओल पिता से मिलकर अस्पताल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए. वो काफी परेशान नजर आए. उनके चेहरे पर मायूसी दिखी. 

 

 

