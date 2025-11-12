Dharmendra Health LIVE Updates: धर्मेंद्र हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, डॉक्टरों की निगरानी में अब घर में होगा इलाज

Dharmendra Health News Updates: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र 10 नवंबर से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. सांस लेने में हुई दिक्कत के बाद धर्मेंद्र को एडमिट कराया गया था. एक्टर का डॉक्टर की कड़ी निगरानी में इलाज चल रहा था. परिवार समेत देशभर के लोग धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंतित थे. फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े इवेंट्स को रोक दिया गया था. बॉलीवुड सितारे भी लगातार धर्मेंद्र को देखने अस्पताल पहुंच रहे थे. मगर अब एक्टर को डिस्चार्ज कर दिया गया है. धर्मेंद्र हॉस्पिटल से घर लौट गए हैं.

एक्टर धर्मेंद्र से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स जानने के लिए यहां बने रहिए...