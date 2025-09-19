जब 6 दिन शूट के बाद दीपिका पादुकोण ने छोड़ी रेस 2, गुस्सा हुए प्रोड्यूसर, बताया था अनप्रोफेशनल

बॉलीवुड डीवा दीपिका पादुकोण फिल्म स्पिरिट के बाद कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बाहर हो गई हैं. ऐसा क्यों और किस वजह से हुआ है, इसे लेकर इंटरनेट पर तमाम बातें चल रही हैं. इस बीच फिल्ममेकर रमेश तौरानी का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया था कैसे दीपिका पादुकोण ने अचानक रेस 2 छोड़ दी थी. मेकर्स ने उन्हें अनप्रोफेशनल बताया था.

दीपिका से नाराज हुई थे रमेश तौरानी

ये घटना 2012 की है. दीपिका ने अब्बास–मस्तान की रेस 2 की शूटिंग 6 दिन करने के बाद अचानक छोड़ दी थी. रेस 2 के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने एक इंटरव्यू में कहा था- दीपिका ने बिना किसी वजह से सेट पर आना छोड़ दिया था. उन्होंने ये सब किसी हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए किया था. दीपिका 27 जनवरी को मुझसे मिलने वाली थीं. आखिरी मोमेंट पर उन्होंने मैसेज किया कि वो नहीं आएंगी. लेकिन उनकी मैनेजर मुझसे बात करेगी, फिर ये देखा जाएगा कि कैसे वो साथ में काम कर पाएंगे. 27 जनवरी से 31 जनवरी तक दीपिका मुंबई में ही थीं, लेकिन उन्होंने न तो मेरी कॉल्स उठाईं, न जवाब दिया, न मुझसे मिलने आईं.

दीपिका को नहीं था अफसोस

इंडस्ट्री में अपने 25 साल के करियर में मैंने कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था, जबकि मैंने बॉलीवुड के बड़े से बड़े कलाकारों संग काम किया था. तौरानी ने बताया कि जब दीपिका वापस इंडिया लौटीं तो उन्होंने कॉकटेल के सेट पर जाकर मामला सुलझाने की कोशिश की थी. लेकिन एक्ट्रेस को अपने किए पर कोई पछतावा या अफसोस नहीं था.

तौरानी ने कहा- हमने बहुत कोशिश की कि दीपिका का मन बदल सके, लेकिन वो जिद पर अड़ी थीं. आखिर में मेरे पास उनके खिलाफ CINTAA और AMPTPP में शिकायत करने के अलावा कोई चॉइस नहीं रह गई थी. ये रवैया बहुत गैर-प्रोफेशनल था. CINTAA में शिकायत करने के कुछ दिन बाद दीपिका फिर से रेस 2 के साथ अपनी शर्तों पर जुड़ गई थीं.

दीपिका की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो अल्लू अर्जुन संग काम कर रही हैं. पुष्पा स्टार संग आने वाली दीपिका की इस मूवी को साउथ के जाने माने डायरेक्टर एटली डायरेक्ट करेंगे.

