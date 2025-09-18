scorecardresearch
 

बढ़ती डिमांड्स के चलते नहीं, इस कारण 'कल्कि 2898' के सीक्वल से बाहर हुईं दीपिका

दीपिका पादुकोण को 'कल्कि 2898' के सीक्वल से बाहर हुईं. एक्ट्रेस के बाहर होने की असली वजह क्या थी, ये किसी को कंफर्म नहीं पता. लेकिन अब इस राज से पर्दा उठ चुका है.

'कल्कि 2' से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण (Photo: IMDb)
'कल्कि 2' से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण (Photo: IMDb)

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के फैंस के लिए गुरुवार का दिन बहुत भारी साबित हुआ. दीपिका को अचानक 'कल्कि 2898' के सीक्वल से बाहर किया गया. प्रोड्यूसर्स ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये खबर दी थी. हालांकि एक्ट्रेस को इस प्रोजेक्ट से क्यों बाहर किया गया, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी. लेकिन अब इस मिस्ट्री का खुलासा हो गया है.

क्या है दीपिका के 'कल्कि 2' से बाहर होने की असली वजह?

दीपिका के 'कल्कि 2898' के सीक्वल से बाहर होने के कई कारण सामने आए थे. कभी कहा गया कि एक्ट्रेस के वर्क कमिटमेंट्स के चलते, वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रह पाईं. कभी ऐसी खबर आई कि एक्ट्रेस ने ज्यादा पैसों की डिमांड प्रोड्यूसर्स के सामने रखी. लेकिन अब इंडिया टुडे/आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक, इन दोनों कारणों में से कोई भी दीपिका की एग्जिट का कारण नहीं है.

सूत्रों का कहना है कि 'कल्कि 2898' के सीक्वल से दीपिका का रोल काटा गया था. इसी कारण से वो प्रभास और अमिताभ बच्चन की फिल्म से बाहर हुई थीं. सूत्रों का आगे कहना है कि सीक्वल की कहानी पहले दीपिका के किरदार 'सम 80' को ध्यान में रखकर ही प्लान की गई थी. 

लेकिन कुछ ही दिनों पहले मेकर्स ने इसमें बदलाव करने का फैसला किया. जहां पहले दीपिका इस फिल्म में शुरुआत से लेकर अंत तक रहने वाली थीं, वहीं अब वो फिल्म में सिर्फ कैमियो करती नजर आने वाली थीं. मेकर्स द्वारा दी गई इस जानकारी से दीपिका की टीम हैरान थी क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग करने के लिए एक्साइटेड थीं. जब एक्ट्रेस का रोल बदल गया, तभी उन्होंने फिल्म से बाहर होने का फैसला किया.

दीपिका को बाहर निकालने पर क्या बोले 'कल्कि 2898' के मेकर्स?

बता दें कि 'कल्कि 2898' के मेकर्स वैजयंती मूवीज ने X (पहले ट्विटर) पर ऐलान किया था कि दीपिका अब उनकी फिल्म के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, 'ये ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि दीपिका पादुकोण अब कल्कि 2898 के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. काफी सोच-विचार करने के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम पार्टनरशिप नहीं बना पाए. और कल्कि 2898 जैसी फिल्म उस कमिटमेंट और उससे कहीं ज्यादा चीजों की हकदार है.'

ये पहला मौका नहीं जब दीपिका किसी बड़े प्रोजेक्ट से अचानक बाहर हुई हों. इससे पहले उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से भी बाहर होना पड़ा था. तब ये कारण सामने आए कि एक्ट्रेस की बढ़ती डिमांड्स और कम शिफ्ट टाइमिंग्स के चलते एक्ट्रेस बाहर हुई थीं. गौर करने वाली बात ये है कि दीपिका अचानक जिन दो फिल्मों से बाहर हुई हैं, उनके हीरो प्रभास ही हैं. अब फैंस को एक्ट्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर सफाई का इंतजार है.

