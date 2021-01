जब सुशांत सिंह राजपूत ने डिलीट कर दी थीं अपनीं सभी इंस्टा पोस्ट, आज तक सीक्रेट है क्या थी वजह

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने नए साल की शुरुआत करते हुए फैन्स को काफी सरप्राइज और शॉक कर दिया. दरअसल उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए और इस बात ने उनके फैन्स को थोड़ा बैचेन कर दिया. सोशल मीडिया पर दीपिका के करोड़ों फैन्स उनसे ऐसा करने की वजह पूछते नजर आए लेकिन एक्ट्रेस ने इनमें से किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दिया.

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी सेलेब्रिटी ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट क्लीन स्वीप कर दिए हैं. इससे पहले दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी ऐसा कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने वाले सुशांत ने भी एक बार अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट से सभी पुरानी पोस्ट डिलीट कर दी थीं और अपने अकाउंट को क्लीन स्वीप कर दिया था.

सुशांत सिंह राजपूत एस्ट्रोनॉमी और विज्ञान से जुड़ी तमाम चीजें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते रहते थे और एक दिन उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट से पिछली सभी पोस्ट डिलीट कर डाली थीं. सुशांत ने ऐसा उनकी फिल्म सोनचिरैया के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाने के बाद किया था. हालांकि उनके ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी इस बात का कभी पता नहीं चल सका.

कब हुई थी सुशांत की मौत?

सुशांत ने अपनी सभी पुरानी पोस्ट हटाने के बाद इंस्टाग्राम पर बायो में लिखा- NOT HERE RIGHT NOW. मालूम हो कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का शरीर उनके मुंबई स्थित फ्लैट पर कथित रूप से पंखे से लटकता पाया गया था. उनकी मौत की वजह की जांच सीबीआई कर रही है. दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सभी के लिए फ्री रिलीज की गई.

