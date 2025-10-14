'दीपक तिजोरी ने Kiss किया...', फराह खान ने खोला सीक्रेट, बोलीं- नहीं मिली फीस

फराह खान फिल्म डायरेक्टर होने के साथ-साथ कंटेंट क्रिएटर भी हैं. वो अपने यूट्यूब चैनल पर कुकिंग व्लॉग चलाती हैं और सेलिब्रिटी के घर जाती रहती हैं. हाल ही में वो बॉलीवुड सिंगर शान के घर पहुंचीं. जहां दोनों ने अपने फेमस होने से पहले के दिनों को याद किया. बातचीत में फराह खान ने फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' (1992) से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया.

व्लॉग में बातचीत के दौरान फराह ने मुस्कुराते हुए बताया, 'शान ने जो पहली फिल्म की थी, वह 'जो जीता वही सिकंदर' थी.' जिस पर शान हंसे, 'हां, मैं वहां सैक्सोफोन के साथ था.' फराह ने फिर मजाक किया, 'और मैं वहां एक जूनियर डांसर थी.' इस बात को जानने के बाद शान का बेटा भी हैरान हो गया.

दीपक तिजोरी ने फराह को किया किस!

फराह ने आगे बताया, 'मैंने असल में एक असिस्टेंट डायरेक्ट के तौर पर काम शुरू किया था. लेकिन जब उनके पास डांसर्स की कमी हो गई, तो मैंने कोरियोग्राफी में मदद करना शुरू कर दिया और हर बार जब कोई डांसर नहीं आता था, तो वे मुझे कैमरे के सामने धकेल देते थे. एक सीन तो ऐसा भी है जहां दीपक तिजोरी मेरे गाल पर किस करते हैं. जिस लड़की को किस करना था, उसने मना कर दिया. इसलिए उन्होंने मुझे Kiss किया.' जब शान ने पूछा, 'तुम्हें पैसे मिले?' इस पर फराह ने कहा, 'मुझे नहीं मिले.'

Advertisement

कितने रुपये फीस मिली?

वहीं शान ने बताया कि उन्होंने फिल्म पर चार दिन काम किया था और फाइनल कट में वे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'चार दिनों तक शूटिंग करने के बाद मैं गानों के मिक्सिंग में बस एक पासिंग शॉट के लिए वहां गया था.' फराह हंसते हुए बोलीं, 'मुझे लगता है कि यह जतिन का गाना था. मैं इसे कोरियोग्राफ कर रही थी. मेकर्स इतने कंगाल थे कि उन्होंने जतिन को भी गाने में डाल दिया.'

बातचीत में शान ने इस फिल्म में काम की अपनी फीस बताई. उन्होंने कहा, 'मुझे चार दिनों के लिए प्रतिदिन ₹150 मिले. जबकि बाकी लोगों को ₹75 मिले.' फराह हंसते हुए बोलीं, 'तुम्हें पैसे मिले? मुझे तो कभी पैसे नहीं मिले. लेकिन सच कहूं तो उस फिल्म ने मुझे जो दिया वह किसी भी चेक से कहीं ज़्यादा कीमती था. इसने मेरी जिंदगी बदल दी.'

---- समाप्त ----