Dacoit Treaser: एक्शन-इमोशन से भरा तूफान है 'डकैत' का ट्रेलर, अदिवी सेश से टकराएंगे अनुराग कश्यप

'डकैत' के टीजर में अनुराग कश्यप और अदिवि सेश (Photo: Youtube/Screengrab)
'डकैत' के टीजर में अनुराग कश्यप और अदिवि सेश (Photo: Youtube/Screengrab)

एक्टर अदिवी सेश और मृणाल ठाकुर स्टारर एक्शन-ड्रामा फिल्म 'डकैत' का हिंदी टीजर रिलीज हो गया है. टीजर से साफ है कि ये फिल्म दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है, जहां जबरदस्त एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल टकराव भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा. हाई-वोल्टेज सीन्स और दमदार बैकग्राउंड स्कोर से सजा यह टीजर बड़े पर्दे पर एक रोमांचक सिनेमाई अनुभव का वादा करता है.

रिलीज हुआ डकैत का टीजर

टीजर में अदिवी सेश और मृणाल ठाकुर दोनों ही बेहद इंटेंस अवतार में नजर आते हैं. अदिवी सेश का किरदार रहस्यमयी, आक्रामक और इमोशनल गहराई से भरा हुआ है, जबकि मृणाल ठाकुर की स्क्रीन प्रेजेंस मजबूत और प्रभावशाली है. खास बात यह है कि फिल्म में मशहूर फिल्ममेकर और एक्टर अनुराग कश्यप भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं. अनुराग के किरदार की झलक टीजर में कहानी को और ज्यादा गहराई और गंभीरता दे रही है.

'डकैत' के टीजर लॉन्च को खास बनाने के लिए मेकर्स ने एक ही दिन में दो शहरों में विशेष इवेंट आयोजित किए. जहां तेलुगू टीजर को हैदराबाद में लॉन्च किया गया, वहीं हिंदी टीजर का ग्रैंड लॉन्च मुंबई में हुआ. यह कदम साफ तौर पर फिल्म की पैन-इंडिया अपील को दिखाता है और यह बताता है कि 'डकैत' देशभर के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

हिंदी और तेलुगू भाषा में हुई है शूट

डायरेक्टर शनील देव इस फिल्म के साथ बतौर निर्देशक अपना डेब्यू कर रहे हैं. लेकिन इसके पैमाने और विजन से यह बिल्कुल भी डेब्यू प्रोजेक्ट नहीं लगती. इस शानदार फिल्म को सुप्रिया यारलगड्डा ने प्रोड्यूस किया है, जबकि सुनील नारंग इसके को-प्रोड्यूसर हैं. फिल्म को प्रतिष्ठित अन्नपूर्णा स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो अपने बेहतरीन कंटेंट और क्वालिटी सिनेमा के लिए जाना जाता है.

'डकैत' को हिंदी और तेलुगू में एक साथ शूट किया गया है, जिससे इसकी कहानी और प्रस्तुति दोनों भाषाओं के दर्शकों के लिए समान रूप से प्रभावी बन सके. खास बात यह है कि फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले को खुद अदिवी सेश और शनील देव ने मिलकर लिखा है, जो दर्शाता है कि किरदारों और कहानी की गहराई पर खास ध्यान दिया गया है.

एक्शन, इमोशन और सस्पेंस से भरपूर 'डकैत' अब एक भव्य पैन-इंडिया थिएट्रिकल रिलीज की ओर बढ़ रही है. यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. गुड़ी पड़वा और एक्सटेंडेड ईद वीकेंड पर रिलीज हो रही इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर बड़े धमाके की पूरी उम्मीद की जा रही है.

---- समाप्त ----
