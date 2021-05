Tauktae का कोहराम, अमिताभ-अक्षय के ऑफिस में हुआ नुकसान, देखें फोटोज

Tauktae तूफान से देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम बदल गया है. मगर जिन स्थानों में तूफान का प्रभाव ज्यादा है वहां पर इसने तबाही मचा दी थी. कोरोना से देश पहले ही लड़ रहा है मगर अब समुंद्र किनारे के कई राज्यों में Tauktae साइकलोन से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं. तेज हवाएं चल रही हैं और खूब बारिश हो रही है. मुंबई में भी इस तूफान से भारी तबाही मच गई है. भारी नुकसान इस तूफान के कारण देखने को मिल रहा है. महानायक अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार अक्षय कुमार के ऑफिस में जलभराव हो गया है और तेज हवाओं की वजह से कई सारे पेड़ भी गिरे हैं. इस तबाही के मंजर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं.

अमिताभ बच्चन के ऑफिस जनक में जलभराव

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में भी इस बात की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि कैसे उनके ऑफिस जनक में पानी भर गया है. एक्टर ने लिखा- साइकलोन की वजह से एक सन्नाटा सा पसर गया है. दिन-रात बारिश हो रही है. पेड़ गिर रहे हैं. हर तरफ लीकेज है. जनक ऑफिस में जलभराव हो गया है. मेरा स्टाफ पानी को बाहर निकालने में लगा हुआ है. स्टाफ द्वारा किया गया ये काम सराहनीय है. इस प्रक्रिया में स्टाफ मेंबर्स के कपड़े भी पूरे भीग गए. ऐसे में अभिषेक बच्चन की पिंक पेंथर्स टीम की कुछ टीशर्ट्स हमने स्टाफ मेंबर्स को दीं.

T 3906 - The winds and the rain of Cyclone Tauktae lashes us with intense ferocity .. my prayers for all to be safe and protected. .🙏🙏