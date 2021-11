Chumbak trailer रिलीज, मराठी फिल्म को 'मास्टरपीस' मानते हैं अक्षय कुमार

बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार इन दिनों अपनी फिल्म सूर्यवंशी को लेकर चर्चा में हैं. कोरोना की वजह से एक लंबे समय से बंद पड़े सिनेमा थिएटर्स को सूर्यवंशी से काफी उम्मीदें थीं. और फिल्म उनकी उम्मीदों पर खरी भी उतरी.

सूर्यवंशी रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों के कलेक्शन कर रही है. ऐसे में अपनी रिलीज की आश में बैठे फिल्मों को सूर्यवंशी ने एक नई उम्मीद दी है. फिल्म की सक्सेस से अक्षय भी खासे उत्साहित हैं.

अक्षय प्रेजेंट कर रहे हैं यह फिल्म

हालांकि यहां हम अक्षय की फिल्म सूर्यवंशी पर बात नहीं बल्कि उनकी एक और मराठी फिल्म की बात कर रहे हैं. अक्षय ने ट्विटर पर एक फिल्म चुंबक का ट्रेलर शेयर किया है. इस ट्रेलर को शेयर करते हुए अक्षय ने काफी इमोशनल पोस्ट लिखा है. चुंबक फिल्म को अक्षय कुमार प्रेजेंट भी कर रहे हैं.

A film so close to my heart, a film that has won so many hearts. So proud to present this beautiful slice of life.



Stay tuned on @SonyLIV for a critically acclaimed masterpiece that #Chumbak is. Streaming from 12th November. pic.twitter.com/MiqCBlvIDK