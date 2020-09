कैप्टन अमेरिका से अनजाने में शेयर हुई न्यूड फोटो, सपोर्ट में उतरे फैन्स, की ये अपील

हॉलीवुड के फेमस एक्टर और मार्वल यूनिवर्स के कैप्टेन अमेरिका, क्रिस इवांस हाल ही में चर्चा का विषय बन गए. अपनी हैंडसमनेस, बढ़िया काम और व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले क्रिस से कुछ ऐसा हो गया कि सभी की नजर उनपर आकर थम गईं. असल में हाल ही में क्रिस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने परिवार संग बिताए समय की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शेयर किया.

इस रिकॉर्डिंग में वे परिवार वालों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे थे. हालांकि वीडियो के अंत में गलती से उनके फोन की फोटो गैलरी की इमेज भी रिकॉर्ड हो गई और जब वो वीडियो शेयर किया गया तो फोटो भी सभी ने देख ली. हालांकि क्रिस ने जल्दी से वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन जैसा की इंटरनेट पर होता आया है, बहुत तेजी से लोगों ने उनके वीडियो को देखा और शेयर करना शुरू कर दिया. इसके बाद क्रिस इवांस की इस गलती के चर्चे हर तरफ होने लगे और उनकी फोटो वायरल हो गई.

क्रिस के सपोर्ट में आए फैन्स

लेकिन क्रिस इवांस यूं ही कैप्टन अमेरिका नहीं कहलाते हैं. दुनियाभर में एक्टर के लाखों-करोड़ों दीवाने हैं, जो अपने फेवरेट क्रिस के सपोर्ट में उतर आए. फैन्स क्रिस इवांस की तरफदारी करते हुए उन्हें प्राइवेसी देने की बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि क्रिस बहुत अच्छे इंसान हैं और एंग्जायटी इश्यूज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं. साथ में फैन्स ने ये आग्रह भी किया कि क्रिस की फोटो को इंटरनेट पर जाकर ना ढूंढा जाए और ना ही शेयर किया जाए. साथ ही क्रिस के तमाम फैन पेज उनकी बेहद क्यूट और हैंडसम फोटोज को भी शेयर करने में लगे हुए हैं. एक फैन ने कुछ फोटोज को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा- देखा.. मेरा पॉइंट ये है. हम क्रिस इवांस के न्यूड फोटो को क्यों देखें जब हमारे पास इतने अच्छे फोटो मौजूद हैं.

See.. that's my point!! Why would we go looking for #ChrisEvans nude when we already have these gems.. Also... His beautiful, beautiful Face, heart of gold and overall Charming personality.. ❤️❤️❤️❤️ @ChrisEvans pic.twitter.com/KZcNEsHFty — Akansha Bajpai (@akansha_bajpai) September 13, 2020

Sharing this pic 'cause the pic is still getting shared. Don't share it, report it. This can happen to anybody, and next time someone's pics get leaked I'll do the same thing.

(See pic>report>sensitive photo>unauthorized photo>someone else)#ChrisEvans #CaptainAmerica pic.twitter.com/hmIx5OuF6z — Ana Bellamy (@awkward__ghost) September 13, 2020

वहीं एक और फैन ने क्रिस का काफी मजेदार फोटो शेयर करते हुए क्लैप बैक दिया- उनकी प्राइवेसी की इज्जत करो. एक अन्य फैन ने क्रिस की उनके डॉग के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा- मैं ये फोटो शेयर कर रही हूं क्योंकि 'वो' फोटो अभी भी शेयर की जा रही है. उसे शेयर मत करो. उसे रिपोर्ट करो. ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है. और अगली बार अगर किसी की फोटो लीक होती है तो मैं भी यही करूंगी. (फोटो देखो उसे रिपोर्ट करो>बताओ कि वो सेंसिटिव फोटो है>बताओ वो अनधिकृत फोटो है>बताओ कि फोटो में कोई और है)'

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

I didn’t even know why #ChrisEvans was trending. And then I found out of course it’s about his dog. Who is the bestest doggo ♥️ Look at the cuteness!!!!!! 😍 pic.twitter.com/3Qvyi3B9mA — Becca M (@SparklyB) September 13, 2020

leak this photos instead of the private ones. Chris we love you, you’re amazing❤️❤️ #ChrisEvans #RespectChrisEvans pic.twitter.com/CjODhzho3R — AriannaMedici (@MediciAry) September 13, 2020

क्रिस इवांस के को-स्टार और मार्वल यूनिवर्स के हल्क, मार्क रफेलो ने अपने फनी अंदाज में क्रिस का साथ दिया. मार्क ने ट्वीट किया- क्रिस इवांस ब्रो जब तक ट्रम्प ऑफिस में हैं तुम अपने आप को शर्मिंदा करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते. इसके अलावा बहुत सारे फैन्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने क्रिस के रेस्क्यू डॉग डॉजर के साथ उनकी ढेरों फोटो शेयर करके न्यूड फोटोज को हटाने का काम करना शुरू किया. बता दें कि क्रिस इवांस कई सालों से मार्वल मूवीज में कैप्टन अमेरिका का किरदार निभाते नजर आ रहे थे. उन्होंने Avengers: Endgame फिल्म के बाद मार्वल यूनिवर्स से रिटायरमेंट ले ली.