फराह खान ने यूट्यूब से की अच्छी-खासी कमाई, कुक दिलीप का उतारा कर्ज

फराह खान और उनके कुक दिलीप को कौनव नहीं जानता. जबसे फराह ने अपना यूट्यूब चैनल चलाया है और वो पॉपुलर हुआ है, देखते ही देखते उनके 2.5 मिलियन सब्स्क्राइबर्स हो गए हैं. वो भी सिर्फ डेढ़ साल में. हाल ही में एक इंटरव्यू में फराह ने बताया कि वो शुरुआत में तो खुद ही अपने व्लॉग बना रही थीं. फिर उन्होंने कुक दिलीप को इसमें डाला.

फराह कर रहीं दिलीप की हेल्प

दिलीप के बाद फराह की किस्मत बदल गई. उन्हें पहले सिल्वर बटन मिला. वो भी दूसरे ही वीडियो के बाद. दिलीप को वो बतौर कुक सैलेरी देती थीं, लेकिन जब यूट्यूब गेम बदला तो उन्होंने सैलेरी बढ़ाई. सोहा अली खान के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए फराह ने कहा- अपनी अगली फिल्म से पहले मेरे पास जो समय था, मैंने उसमें यूट्यूब के कुछ वीडियो बनाने का सोचा.

मैंने सोचा कि मैं फूड वीडियोज बनाऊंगी और इंस्टाग्राम पर मेरी इससे जुड़ी रील्स तो चल ही रही थीं. मुझे अहसास हुआ कि बहुत सारी चीजें मैं अकेले कर रही हूं तो क्यों न कुक दिलीप को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि वो मेरी हेल्प तो कर ही रहा था. मैं दिलीप से कहती थी कि तू ये बोल दे. मैं उसको पंचलाइन्स देती थी. दूसरे ही वीडियो के बाद हमें सिल्वर बटन मिल गया.

दिलीप का बन रहा घर

दिलीप बहुत अच्छा कर रहा है. वो अपने बच्चों को कमाई से इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहा है. एक बेटा उसका कल्नरी डिप्लोमा कर रहा है. दिलीप के ऊपर बहुत कर्जा था. मुझे नहीं पता क्यों. लेकिन एक साल में ही हमने उसका पूरा कर्जा चुका दिया. मैंने उसको कहा कि तू ये कमाई पूरी इस्तेमाल कर और कर्जा चुका, लेकिन इसके बाद कुछ और मत लेना. अब मैं उसको कहती हूं कि तू अपना घर बना. मैं काफी सारे ब्रैंड्स से बात कर रही हूं जो उसके घर को फ्री में तैयार कर दें.

फराह ने कहा कि मेरा चैनल है, मैं इसपर कुछ भी कभी भी कर सकती हूं. कोई ओटीटी चैनल नहीं है और न ही कोई प्रोडक्शन हाउस है जो मुझे ये कहे कि इस चीज को हटा दो या कट कर दो. कोई टीवी चैनल नहीं है जो मुझे ये कहे कि इस गेस्टच को नहीं इस गेस्ट को टीवी पर लेकर आओ. मैं खुद से आत्मनिर्भर हूं. चैनल बना रही हूं और आगे बढ़ रही हूं.

