चीन में खाली बर्तन लेकर मिथुन का 'जिम्मी जिम्मी' गाना गा रहे लोग, सरकार का कर रहे विरोध प्रदर्शन

मिथुन चक्रवर्ती की 1989 में आई फिल्म 'डिस्को डांसर' बहुत हिट रही थी. आज भी इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है. फिल्म की कहानी, मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग, डांस और स्क्रीन पर डांस का एक नया स्टाइल, सबकुछ बहुत पॉपुलर हुआ था. फिल्म में बप्पी लहरी के कम्पोज किए हुए गाने आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं. लेकिन अचानक से 'डिस्को डांसर' के एक बहुत पॉपुलर गाने की फॉलोइंग चीन में बहुत बढ़ गई है. और इसकी वजह बहुत दिलचस्प है.

चीन के टिकटॉक एप्लीकेशन, Douyin पर इन दिनों ऐसे वीडियोज की भरमार है बप्पी लहरी का गाना 'जिम्मी जिम्मी' बज रहा है और लोग खाली बर्तन लेकर डांस कर रहे हैं.

वीडियो में छिपा है सरकार का विरोध

चीन में कोविड की स्थिति एक बार फिर से गंभीर होती देखकर वहां एक बहुत सख्त जीरो-कोविड पॉलिसी लगा दी गई है. चीन के राष्ट्रपति सही जिनपिंग ने इन गाइडलाइन्स का पालन बेहद सख्ती से करने के लिए कह दिया है और अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे क्वारंटीन सेंटर शिफ्ट कर दिया जा रहा है. इस पॉलिसी में अचानक लॉकडाउन लगाना, कोविड की मास टेस्टिंग और मूवमेंट पर रोक जैसे कई कड़े नियम हैं जिसके चलते जनता परेशान होने लगी है. इन वीडियोज को बनाने के पीछे जनता का मकसद असल में विरोध दर्ज करवाना है. यहां देखिए वीडियो:

