सनी देओल की बॉर्डर 2 में इन दो हसीनाओं को मिला बड़ा ब्रेक, इंडस्ट्री में मिलेगी पहचान?

वॉर फिल्म बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट के बाद से फैंस के बीच हलचल मची हुई है. 16 दिसंबर को सनी देओल की फिल्म का टीजर रिलीज किया गया. इसमें पूरी स्टारकास्ट की झलक देखने को मिली. सनी के अलावा मूवी में वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ भी नजर आएंगे.

बात करें हीरोइनों की तो, पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा को दिलजीत के अपोजिट कास्ट किया गया है. वहीं 'जस्सी जैसी कोई नहीं' फेम एक्ट्रेस मोना सिंह की जोड़ी सनी संग बनी है. फिल्म में दो ऐसी हसीनाओं को भी लिया गया है, जो इंडस्ट्री में नई हैं. सफल करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं. यहां बात हो रही है आन्या सिंह और मेधा राणा की.

कौन हैं आन्या सिंह?

आन्या को आपने आर्यन खान के निर्देशन में बनी सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा होगा. वो इंडस्ट्री में 2013 से काम कर रही हैं, लेकिन आर्यन के शो से उन्हें लाइमलाइट मिली. बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आन्या ने सान्या का रोल प्ले किया था. अपनी डिंपल स्माइल और खूबसूरती से उन्होंने फैंस का दिल जीता था. अब वो बॉर्डर 2 में दिखेंगी. ये मूवी उनके करियर के लिए बड़ा माइलस्टोन हो सकती है. मूवी में उनकी जोड़ी अहान शेट्टी संग बनी है. वॉर ड्रामा में एक फौजी की पत्नी का रोल करना उनके लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है.

आन्या ने 'बजाते हो' फिल्म से इंडस्ट्री में कदम रखा था. इसके बाद वो वेल्ले, खो गए हम कहां, स्त्री 2 में नजर आईं. आन्या ने सीरीज प्यार एक्चुअली, कौन बनेगी शिखरवती, कैदी बैंड, जी करदा और बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काम किया. फैंस का मानना है वो इंडस्ट्री में अपनी उड़ान भर चुकी हैं. बॉर्डर 2 फिल्म उनके करियर को नए मुकाम तक पहुंचाएगी.

वरुण संग बनी मेधा की जोड़ी

वहीं बात करें मेधा राणा की तो, उन्हें कम ही लोग जानते होंगे. वो फिल्म में वरुण धवन की पत्नी बनी हैं. 25 साल की ये एक्ट्रेस 12 साल बड़े वरुण संग पहली बार स्क्रीन शेयर करेगी. मेधा गुरुग्राम में जन्मीं. उनके पिता आर्मी में थे. बीबीए करने के बाद 16 साल की उम्र में उन्होंने बतौर मॉडल करियर शुरू किया था. 2014 में इवेंट ऑर्गनाइजर कंपनी में मार्केटिंग इंटर्न रही थीं. 2017 में बेंगलुरू के एक स्कूल में वो टीचर थीं. इसी साल मेधा ने टैलेंट एजेंसी जॉइन कर मुंबई की राह पकड़ी.

मॉडलिंग में कदम रखा फिर एक्टिंग लाइन में. वो अरमान मलिक के म्यूजिक वीजियो बरसात में दिखी थीं. कई टीवी कमर्शियल्स उन्होंने किए हैं. मेधा ने सीरीज लंदन फाइल्स से 2022 में एक्टिंग डेब्यू किया था. माया रॉय के रोल में वो खास पहचान नहीं बना पाईं. 2023 में मेधा सीरीज डांसिंग ऑन द ग्रेव में नजर आईं. नेटफ्लिक्स की फिल्म फ्राइडे नाइट प्लान में काम किया. अब वो बॉर्डर 2 से इंडस्ट्री में छाने वाली हैं. वरुण संग उनकी पेयरिंग फैंस को एक्साइट कर रही है. देखना होगा ये फिल्म इन दोनों हीरोइनों के करियर को क्या मोड़ देती है.

बात करें फिल्म 'बॉर्डर 2' की तो, इसे अगले साल जनवरी में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज किया जाएगा.

