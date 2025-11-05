scorecardresearch
 

मशहूर बॉलीवुड एक्टर के कई लड़कियों संग थे संबंध, पत्नी ने कराई जासूसी, सामने आया सच

फेमस डिटेक्टिव तान्या पुरी ने बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा किया है. पत्नी के मैनेजर की मदद से तान्या ने जांच की, जिसमें पता चला कि एक्टर कई यंग एक्ट्रेसेज के साथ रिश्ते रखता था. पत्नी को भी धोखे की जानकारी थी लेकिन उसने तब कार्रवाई की जब बच्चे इसमें शामिल होने लगे.

मशहूर बॉलीवुड एक्टर के धोखे का हुआ खुलासा (Photo: Screengrab)
फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर से जुड़े एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उस एक्टर की पत्नी के मैनेजर ने उनसे कॉन्टैक्ट किया था ताकि वह पति की हरकतों का पता लगा सके. जांच के दौरान तान्या को पता चला कि वह एक्टर अपनी पत्नी के साथ बेवफाई कर रहा था और कई यंग एक्ट्रेसेज के साथ उसके रिश्ते थे.

एक्टर ने दिया धोखा

तान्या ने बताया कि वैसे तो पार्टनर का धोखा देना आज की तारीख में आम बात है, लेकिन बॉलीवुड और शोबिज में रहकर ये थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है. एक फेमस किस्से का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक्टर के साथ क्या हुआ था.

सिद्धार्थ कन्नन से बात करते हुए तान्या ने कहा, “मुझे लगता है कि बॉलीवुड में बहुत सारे एक्स्ट्रा-मैरिटल मामले हैं, लेकिन लोग इस पर बात नहीं करते. सब अपनी परफेक्ट इमेज बनाए रखना चाहते हैं. मैं जिस कपल की बात कर रही हूं, उन्होंने 2000 के शुरुआती दशक में शादी की थी. पति खुलेआम धोखा देता है और कई कम उम्र की एक्ट्रेसेज के साथ जुड़ा हुआ है. उसने 2–3 फिल्में की हैं, जिनके दौरान उसके अफेयर की बातें सामने आई हैं.”

पति की बेवफाई से तंग पत्नी ने कराई जासूसी

तान्या ने बताया कि पत्नी को भी पति की बेवफाई के बारे में पता था, लेकिन उसने तब कार्रवाई की जब उनके बच्चे इसमें शामिल होने लगे. उन्होंने कहा,“पत्नी को इस सबकी जानकारी थी और उनके बच्चे भी सब जानते हैं. उनके दो बड़े बच्चे हैं जो खुद भी इंडस्ट्री में हैं. बच्चे भी जानते हैं कि उनके पिता क्या करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने वो दोनों परफेक्ट कपल लगते हैं. पत्नी बहुत पढ़ी-लिखी हैं, पति एक देसी मुंडा है और दोनों कैमरे के सामने बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन पर्दे के पीछे, उस आदमी के कई रिश्ते हैं.”

तान्या ने बताया कि पत्नी तक यह मामला उसके मैनेजर के जरिए पहुंचा. उन्होंने कहा,“हमें यह केस एक मैनेजर के जरिए मिला. पत्नी ने मैनेजर को हमारे पास आने की अनुमति दी थी. जब हमने जांच की, तो पता चला कि एक्टर कई जगहों पर शामिल था. वह कुछ एक्ट्रेसेज को गिफ्ट देता था, और बदले में उनसे फायदे लेता था.”

तान्या ने आगे कहा,“पत्नी ने जब उससे पूछा, तो उसने खुद सब मान लिया. उसका व्यवहार पहले से ही अजीब था, वह उन जगहों की यात्रा करता था जहां उसकी फिल्मों की शूटिंग भी नहीं होती थी. उसकी बातों में विरोधाभास था, इसलिए पत्नी को शक हुआ और उसने हमें हायर किया.”

खतरे में डाली 20 साल की शादी

तान्या ने यह भी कहा कि पत्नी ने लंबे समय तक पति की हरकतें नजरअंदाज कीं, क्योंकि उसके लिए भावनात्मक जुड़ाव शारीरिक संबंधों से ज्यादा मायने रखता था.

उन्होंने बताया,“शादी के लगभग 20 साल बाद उसने कार्रवाई करने का फैसला किया. इस कपल के लिए किसी और के साथ शारीरिक संबंध होना धोखा नहीं माना जाता था. लेकिन जब बच्चे इसमें शामिल हो गए, तो पत्नी का सब्र टूट गया. शायद उसके लिए यह बहुत शर्मनाक हो गया था. उसके लिए भावनात्मक धोखा, शारीरिक धोखे से ज्यादा बड़ा था.”

तान्या ने बताया कि जब पत्नी ने पति का सामना किया, तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और बच्चों के लिए खुद को बदलने का वादा किया. हालांकि, डिटेक्टिव ने किसी का नाम उजागर नहीं किया.

