दिल्ली की लव कुश रामलीला में शामिल होंगे बॉबी देओल, करेंगे रावण दहन

Dussehra 2025: दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला इस साल एक और ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनने वाली है. बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल लव कुश रामलीला का हिस्सा बनेंगे. इतना ही नहीं बॉबी देओल इस बार दशहरा के दिन 2 अक्टूबर को लाल किला मैदान में असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक रावण का दहन करेंगे और फैंस को खास मैसेज देंगे.

लव कुश रामलीला में शामिल होंगे बॉबी देओल

लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने इस बारे में खास जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बॉबी देओल को दशहरे पर रावण वध करने का इनविटेशन भेजा गया था. एक्टर ने इस न्योते को पूरे उत्साह के साथ स्वीकार किया. कमेटी का ये भी मानना है कि बॉबी देओल का इस ऐतिहासिक मौके पर आना रामलीला को और भी ज्यादा भव्य और यादगार बनाएगा.

एक्साइटेड बॉबी ने क्या कहा?

रामलीला का हिस्सा बनने को लेकर बॉबी देओल भी काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हैं. उन्होंने इस बारे में कहा- दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाले भव्य लव कुश रामलीला में इस बार दशहरे पर मैं आ रहा हूं. तो मिलते हैं हम दशहरे पर.

बता दें कि दशहरे पर ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए हर साल दिल्ली में देशभर से लाखों लोग लाल किले पर जमा होते हैं. वहीं, इस बार बॉबी देओल की मौजूदगी से कार्यक्रम की रौनक में चार चांद लगने वाले हैं. बॉबी देओल का नाम सामने आने के बाद फैंस भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में छाए बॉबी देओल

बात करें बॉबी देओल की तो वो फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सितारों में से एक हैं, जिन्होंने अपने दम पर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी हैं. हाल ही में बॉबी, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए.

उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और अनोखे स्टाइल से दर्शकों का दिल लिया. अपने धुआंधार अंदाज के लिए वो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. बॉबी को फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फैंस को अब बॉबी के अगले प्रोजेक्ट का इंतजार है.

