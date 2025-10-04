scorecardresearch
 

बॉबी देओल के लाडले आर्यमन देओल को ऑफर हो रहीं फिल्में, एक्टर बोले- उसको पहले सीखना होगा कि...

देओल परिवार से एक और आर्टिस्ट डेब्यू के लिए तैयार है. वो कोई और नहीं बल्कि बॉबी देओल के लाडले बेटे आर्यमन देओल होंगे. बॉबी ने इसपर रिएक्ट किया है.

बॉबी देओल के बेटे आर्यमन देओल करेंगे डेब्यू (Photo: Instagram @iambobbydeol)
बॉबी देओल आजकल आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में बॉबी ने बताया कि उनके बेटे आर्यमन देओल जल्द ही डेब्यू करेंगे. ाफी फिल्में हैं जो आर्मन को ऑफर हो रही हैं, लेकिन डेब्यू से पहले आर्यमन को आर्ट सीखनी होगी. 

आर्यमन कर रहे ट्रेनिंग
टाइम्स नाऊ संग बातचीत में बॉबी ने कहा- आर्यमन अभी क्राफ्ट को सीख रहा है. लाइमलाइट में आने के लिए वो तैयारी कर रहा है. वो काम कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है. काफी सारे ऑफर्स हैं जो आर्यमन को मिल रहे हैं. लेकिन मैं उसको समंदर के बीच अभी नहीं फेंक सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसका अभी तैरना नहीं आता है.

मुझे लगता है कि आर्यमन को अभी आर्ट को समझने की जरूरत है. फिल्ममेकिंग के प्रोसेस को समझने की जरूरत है. अपनी पहली अपीयरेंस से पहले उसको ये सब करने की जरूरत है. खुद पर वो काम करे, इसके बाद ही डेब्यू के बारे में सोचे. बॉबी की खुद की जर्नी काफी उतार-चढ़ाव से भरी रही है. सिनेमा के बिजनेस के बारे में बॉबी अच्छी तरह जानते हैं. किस तरह की इसमें डिमांड्स होती है, वो बखूबी इसको लेकर काफी सतर्क रहते हैं. 

बता दें कि बॉबी ने आर्यन खान की सीरीज के लिए एकदम से हां कह दिया था. इसके बारे में बात करते हुए बॉबी ने कहा- मैं यंग फिल्ममेकर्स और उनके जज्बे को सलाम करता हूं. मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप फिल्म इंडस्ट्री से होते हैं. शाहरुख के बेटे हैं, उन्होंने खुद को चैलेंज करते हुए डायरेक्शन में कदम रखा है. हर कोई आर्यन और शाहरुख के साथ खड़ा है. 

सेट पर आर्यन की मैच्योरिटी के बारे में बात करते हुए बॉबी ने कहा- वो काफी फोकस्ड है. काफी मैच्योर भी है. शांत दिमाग का लड़का है. एक भी दिन ऐसा नहीं गया, जहां आर्यन ने गुस्सा किया हो. उसने अपनी आवाज भी ऊंची नहीं की. कभी तेज आवाज में नहीं बोला. लेकिन हां, निचोड़ दिया हमको एकदम. जब तक आर्यन को परफेक्ट शॉट नहीं मिल गया वो टेक्स लेता गया. 

---- समाप्त ----
