'रातोरात लंदन लेकर गए-कराई सर्जरी', जब बॉबी देओल का टूटा था पैर, छोटे भाई को सनी ने संभाला

बॉलीवुड में देओल फैमिली कई कारणों से फेमस है. जहां एक तरफ धर्मेंद्र और बॉबी देओल अपने चार्म से लोगों को लुभाते हैं, वहीं सनी देओल अपने एक्शन अवतार से बड़े पर्दे पर धमाल मचाते हैं. सनी की इमेज भी लोगों के दिमाग में 'ढाई किलो के हाथ' वाली है. अब उनकी ताकत का एक और उदाहरण एक्टर के छोटे भाई बॉबी देओल ने भी दिया है.

जब बॉबी देओल का टूटा था पैर, कैसे भाई सनी ने संभाला?

बॉबी ने उस वक्त को याद किया है जब वो बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने वाले थे. उन्होंने साल 1995 में आई फिल्म 'बरसात' से एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था. हालांकि उनके लिए इस फिल्म की शूटिंग आसान नहीं थी. बॉबी इस दौरान चोटिल हो गए थे. उनका पैर बुरी तरह से घायल हुआ था. अब एक्टर ने बताया है कि उनके भाई सनी देओल ने उन्हें इस दौरान संभाला था.

रेडियो नशा को दिए इंटरव्यू में बॉबी ने कहा, 'मुझे आज भी याद है, इंग्लैंड में शूटिंग के दौरान मेरा पैर टूट गया था. मैं घोड़े पर सवार था, दूसरे घोड़े से टकरा गया, बैंलेस बिगड़ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा. मैंने देखा कि मेरा एक पैर पूरी तरह मुड़ गया था. मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन फिर से गिर पड़ा. भइया वहां थे, उन्होंने मुझे अपने कंधों पर उठाया और ले गए. मेरी सारी ताकत उन्हीं से आती थी. बस ये जानकर कि वो वहां हैं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता.'

Advertisement

मुश्किल में थे बॉबी देओल, भाई सनी बने सहारा

बॉबी आगे बताते हैं कि सनी देओल उन्हें इलाज के लिए किसी छोटे हॉस्पिटल में ले गए थे. लेकिन जब वहां उनका इलाज सही से नहीं हो पाया, तब भाई सनी ने उन्हें उसी रात इमरजेंसी में लंदन एयरलिफ्ट कराया. बॉबी ने कहा, 'जिस हॉस्पिटल में भइया मुझे लेकर गए थे, वहां के डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हम इसका पैर नहीं बचा पाएंगे. तभी भइया मुझे रातों-रात लंदन ले गए. वहां मेरी सर्जरी हुई. वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं.'

बता दें कि देओल फैमिली अक्सर एक-दूसरे के बारे में बात करते हुए इमोशनल होती नजर आई है. उन्हें कई इंटरव्यूज में एक-दूसरे के लिए प्यार लुटाते देखा गया है. सनी और बॉबी भी अपना प्यार एक-दूसरे के लिए खुलकर बयां करते आए हैं. दोनों ने एक-साथ कई फिल्में भी की हैं. 'अपने', 'यमला पगला दीवाना' के तीनों पार्ट्स में देओल फैमिली को काफी पसंद किया जा चुका है.

---- समाप्त ----