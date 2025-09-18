'टैलेंट के दम पर बनाई पहचान, मेहनत करने में नहीं दिखाए नखरे', इनसाइडर-आउटसाइडर के सवाल पर बोले बॉबी देओल

तीन दशक से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बॉबी देओल, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आ रहे हैं. नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज रिलीज हो चुकी है. आर्यन खान डेब्यू कर चुके हैं. डायरेक्शन के साथ वॉइसओवर और सिंगिंग भी इन्होंने संभाली है. बॉबी देओल की जिंदगी काफी उतार-चढ़ाव से भरी बीती है.

बॉबी को मिला बॉबी 2.0 का नाम

काफी साल बॉबी पर्दे से दूर रहे. पर जब वापसी की तो फैन्स ने इन्हें बॉबी देओल 2.0 का नाम दिया. आज बॉबी अपने बेस्ट फॉर्म में नजर आते हैं. पर्दे पर अपनी एक्टिंग से करोड़ों दर्शकों के दिल जीते हैं. हाल ही में बॉबी, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नजर आए. वो यहां अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंदर' के लिए पहुंचे थे.

बॉबी, सुपरस्टार धर्मेंद्र के बेटे हैं. ऐसे में इन्हें 'इनसाइडर' का टैग मिलना लाजमी रहा है. पर जो आर्यन ने शो बनाया है वो आउटसाइडर्स पर बनाया है. शोबिज में आउटसाइडर्स की जर्नी को दिखाया है. बॉबी का मानना है कि इनसाइडर-आउटसाइडर की डिबेट कभी खत्म नहीं होगी.

इनसाइडर-आउटसाइडर पर बोले बॉबी

बॉबी ने कहा- मेरे पिता एक आउटसाइडर थे. मैं इस इंडस्ट्री के बारे में सबकुछ जानता हूं. आउटसाइडर होकर कैसा लगता है और इनसाइडर होकर भी. सभी के अपने सपने होते हैं. फिर वो चाहे कहीं से भी क्यों न आते हों. हर किसी के लिए अलग चीजें होनी लिखी हुई हैं. मुझे बस लगता है कि लोगों के लिए एक्स्क्यूज बनाना आसान होता है, वो भी तब जब आप कुछ अपने टैलेंट के दम पर अचीव नहीं कर पाते हो तो.

56 साल के बॉबी देओल के लिए उनकी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही. करियर के शुरुआती दौर में जो भी हिट फिल्में ब़बी ने दीं, बाद में एक्टर ने डाउनफॉल भी उतना ही देखा. काफी सालों के बाद 'रेस 3' से बॉबी ने पर्दे पर कमबैक किया था. उसके बाद साल 2023 में 'एनीमल' फिल्म दी. जिसके बाद फैन्स के बीच इनका बोलबाला हुआ. बॉबी ने कहा- मुझे लगता है कि लोगों को मेहनत करनी चाहिए. उसपर फोकस करना चाहिए.

"कोई भी आपके दरवाजे पर आकर खटखटा सकता है तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए. इनसाइडर भी एक्स्क्यूज बना सकते हैं कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इसलिए हम कामयाब नहीं हो रहे. आउटसाइडर का तो है ही कि वो बाहर से आ रहे हैं. आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो मायने रखता है. ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आ रहे हो. वरना कुछ नहीं होने वाला आपका. एक्स्क्यूज बनाने बंद करो और मेहनत करो."

बॉबी ने फिल्म 'बरसात' से साल 1995 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. लोग आज उन्हें 'बॉबी 2.0' कहते हैं. इसपर मुस्कुराते हुए बॉबी ने कहा- ये सब तो आप लोग बोलते हैं. मैं अपने फैन्स के लिए आज भी बॉबी ही हूं. लोग खुश हैं कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूं. उन्हें मुझमें भरोसा है, जबकि मैं एक समय पर खुद में भरोसा करना भूल चुका था. मेरी मेहनत, किस्मत में बदली है. मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं.

