28 साल बाद क्यों वायरल है बॉबी देओल का गाना? क्या है आर्यन की सीरीज से इसका कनेक्शन

बॉबी देओल एक बार फिर इंटरनेट पर छाने में कामयाब हुए हैं. आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनकी शानदार परफॉरमेंस ने फैंस का दिल जीता. वैसे तो इस सीरीज के कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. लेकिन इंटरनेट पर अचानक बॉबी देओल का 28 साल पुराना गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' धड़ल्ले से फैल रहा है.

आखिर क्यों बॉबी देओल का 28 साल पुराना गाना हो रहा वायरल?

बॉबी देओल की 1997 में आई फिल्म गुप्त का हिट पार्टी सॉन्ग 'दुनिया हसीनों का मेला' आज अचानक हर तरफ सुना जा रहा है. इंस्टाग्राम, म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर इसे जमकर वायरल किया जा रहा है. ऐसे में ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर क्यों 28 साल पुराना गाना आज के समय में भी अचानक छा रहा है. वैसे जिन लोगों ने आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखी है, उन्हें इसका जवाब पता होगा.

यहां सुनिए दुनिया हसीनों का मेला का ओरिजिनल वर्जन:

लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है, उनके लिए ये एक मिस्ट्री जैसी बन गई है. दरअसल, शो में बॉबी देओल अजय तलवार का रोल प्ले कर रहे हैं. इसमें वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. शो की शुरुआत में 'दुनिया हसीनों का मेला' गाना पहली बार सुना गया था जब बॉबी की एंट्री हुई थी. लेकिन इसका असली मतलब तब सामने आया, जब क्लाइमैक्स में ये गाना ने एक हैरान करने वाला ट्विस्ट लिया.

यहां देखें 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिखाया रीक्रिएटेड वर्जन:

क्लाइमैक्स में बॉबी देओल का किरदार मोना सिंह के साथ 'दुनिया हसीनों का मेला' के रीक्रिएटेड वर्जन में नजर आता है. इसमें मोना एक बैकग्राउंड डांसर हैं, जो बाद में बॉबी संग रोमांस करती दिखती हैं. इस एक ट्विस्ट से सीरीज की पूरी कहानी में बड़ा उलटफेर होता है. हालांकि ये उलटफेर क्या है, ये आप खुद सीरीज देखकर जान जाएंगे. ये 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का सबसे चर्चित मोमेंट भी बन चुका है. आर्यन की सीरीज ने इस गाने को यूट्यूब पर 5 मिलियन व्यूज भी दिलाए हैं.

बॉबी देओल के गाने को देखकर क्या हैं लोगों के रिएक्शन?

'दुनिया हसीनों का मेला' गाना करीब 28 साल पहले आया था. लेकिन आर्यन खान की एक क्रिएटिविटी ने इसे दोबारा इंटरनेट पर जिंदा किया है. फैंस इस गाने को सीरीज में देखकर काफी अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. कई यूजर्स गाने के कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, 'लॉर्ड बॉबी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें लॉर्ड बॉबी क्यों कहा जाता है. वो सचमुच अपने समय से आगे थे. उनकी फिल्में 25 साल बाद भी असर डाल रही हैं.'

वहीं दूसरे यूजर्स लिख रहे हैं, ' मैंने मॉडर्न वेबसीरीज में पुरानी चीजों का इतना शानदार इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा. शाहरुख के बेटे का शानदार काम.' बता दें कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में मोना सिंह, लक्ष्य की मां नीता का रोल प्ले कर रही हैं. उनके अलावा इसमें राघव जुयाल, सहर बंबा, मनोज पाहवा जैसे एक्टर्स भी शामिल हैं. ये सीरीज 18 सितंबर के दिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.

