राष्ट्रपति भवन में होगी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की स्पेशल स्क्रीनिंग, थिएटर्स में मचा रही धमाल

इन दिनों सिनेमाघरों में फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' चर्चा में बनी हुई है. वहीं इस बीच ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म को लेकर खबर आ रही है कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में अब कांतारा चैप्टर 1 की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी.

राष्ट्रपति भवन में कांतारा की स्क्रीनिंग (Photo: X/@hombalefilms)
साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' थिएटर्स में अपना जलवा दिखा रही है. ये फिल्म ऑडियंस काफी पसंद कर रही है.  वहीं अब इस फिल्म के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है. दरअसल राष्ट्रपति भवन में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की जाने वाली है. इस स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म की स्टार कास्ट भी मौजूद रहेगी. 

बता दें कि  इस थ्रिलर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की हर कोई तारीफ कर रहा है और 3 दिन के अंदर इसने कमाई का जबरदस्त धमाका किया है. अब इस फिल्म के नाम एक और सफलता जुड़ गई है.

कब रखी गई फिल्म की स्क्रीनिंग?
गौरतलब है कि फिल्म को रिलीज हुए अभी बस 3 दिन ही हुए है. वहीं आज इस फिल्म की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में होगी. जो अपने आप में एक बड़ी बात है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान ऋषभ शेट्टी के साथ फिल्म के लीड एक्ट्रेस रुक्मणी वसंत भी मौजूद रहेंगी. 

फिल्म की कमाई में हुआ इजाफा
वहीं कांतारा फिल्म की कमाई में जमकर इजाफा देखने को मिल रहा है.  सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने तीसरे दिन पैन इंडिया 55 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. हिंदी भाषा में इसने 19-20 करोड़ रुपये के आसपास कमाए हैं. पहले वीकेंड के अंदर फिल्म की कमाई 162.85 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है. आज ये 200 करोड़ रुपये क्लब में आसानी से एंट्री मार लेगी. 

क्या है 'कांतारा: चैप्टर 1' की कहानी?
'कांतारा: चैप्टर 1' कांतारा की पवित्र और रहस्यमय धरती की कहानी दिखाती है. फिल्म में पुरानी कहानियां और पुराने झगड़ों को दिखाया गया है. इसमें ऋषभ शेट्टी, सप्तमी गौड़ा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम, पीडी सतीश चंद्र, प्रकाश थुमिनाड जैसे कई कलाकार हैं. जिन्होंने एक्टिंग के दम पर जनता का दिल जीता है. फिल्म का पहला पार्ट साल 2022 में आया था, तब किसी को यकीन नहीं था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच देगी.

